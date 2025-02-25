Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Skybuild Plus làm việc tại Đồng Nai thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - 128/1, đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 20 Triệu

1. Tiếp cận các dự án mới dựa trên data có sẵn thông qua Chủ đầu tư, Công ty Tư vấn thiết kế, Ban quản lý Dự án, Nhà thầu.... nhằm giới thiệu sản phẩm của Công ty là tấm lấy sáng polycarbonate cao cấp vào các hạng mục liên quan của dự án.

2. Thiết lập và phát triển mối quan hệ chặt chẽ với các chủ đầu tư, kiến trúc sư, tư vấn, nhà thầu chính và nhà thầu phụ.

3. Gặp gỡ và làm việc với Kiến trúc sư về việc trình bày sản phẩm/đề xuất mẫu mã phù hợp với thiết kế của công trình.

4. Chuẩn bị báo giá, mẫu mã, hồ sơ đấu thầu và tiếp nhận đơn đặt hàng của khách hàng.

5. Theo dõi dự án từ khi bắt đầu đến khi kết thúc bán hàng, thu tiền, và dịch vụ sau bán hàng.

6. Tham gia vào chiến lược bán hàng & lập kế hoạch bán hàng, dự báo doanh số bán hàng, thực hiện kế hoạch tiếp thị và hoạt động bán hàng. Xác định các cơ hội mới cho kinh doanh và tăng trưởng.

7. Thực hiện các buổi Seminar/presentation để giới thiệu chuyên sâu về sản phẩm/giải pháp tại các Công ty thiết kế, các Chủ đầu tư hay nhà thầu hoàn hiện.

8. Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất cho cấp trên theo quy định và thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Đại học/CĐ trở lên chuyên ngành Kiến trúc/Thiết kế…Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Thương mại, Xây dựng… và có đam mê với nghề bán hàng.

2. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm Kinh doanh dự án/ Project sales/Chuyên viên bán hàng mảng Dự án (các sản phẩm vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, ngoại thất, thiết bị điện...) Ưu tiên có mối quan hệ với các Chủ đầu tư, công ty Tư vấn, Thiết kế, Chủ thầu, các Thầu phụ hoàn thiện…

3. Thành thạo tin học văn phòng. Biết tiếng Anh, Autocad là mội lợi thế.

4. Kỹ năng thuyết trình, xây dựng mối quan hệ và giải quyết vấn đề tốt.

5. Tự tin, chủ động, sáng tạo trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Skybuild Plus Thì Được Hưởng Những Gì

1. Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm trước khi bán hàng.

2. Hỗ trợ công cụ bán hàng, tài liệu bán hàng, chi phí tiếp khách.

3. Được cung cấp nguồn data chất lượng về dự án.

4. Thu nhập theo thỏa thuận (Lương cứng 12-20 triệu + thưởng theo doanh số dự án đạt được).

5. Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN…) và theo quy định của Công ty.

6. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Skybuild Plus

