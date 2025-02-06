Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản VP Center làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Từ 50 Triệu

Mức lương Từ 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: - Căn nhà Số NP7 - 08 đường lý Nam Đế, KĐT Nam Đầm Vạc, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Thành phố Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 50 Triệu

- Đăng tin tìm kiếm khách hàng trên các trang tin facebook, zalo, wibesi,...

- Gọi điện , gặp gỡ khách hàng tư vấn cho khách về các sản phẩm của công ty

- Hướng dẫn, hỗ trợ người bán và người mua trong mua bán bất động sản với mức giá hợp lý và điều khoản có lợi nhất.

- Xác định nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng để đề xuất giải pháp phù hợp với họ.

- Làm trung gian trong quá trình đàm phán, tư vấn, chăm sóc khách hàng về tình hình thị trường, giá, thế chấp, các yêu cầu pháp lý và vấn đề liên quan, đảm bảo giao dịch trung thực và hợp pháp...

Với Mức Lương Từ 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Giao tiếp tốt, nhiệt tình đam mê có trách nhiệm với công việc

- Biết sử dụng máy tính cơ bản

- Có phương tiện đi lại.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản VP Center Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập cao

- Thay đổi về bản thân trưởng thành tự tin giao tiếp

- Được đào tạo về các lớp bán hàng maketing online

- thực chiến

- Tham gia các lớp ĐÀO TẠO nâng cao kỹ năng được mở THƯỜNG XUYÊN và HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ;

- Tham gia các hoạt động thường xuyên của công ty, Teambuilding, party, sinh nhật, du lịch hàng năm,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản VP Center

