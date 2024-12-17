Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Phố Me, Thị trấn Hợp Hòa, Tam Dương, Tam Dương, Huyện Tam Dương

Tìm kiếm thông tin, tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Tư vấn giới thiệu Sản phẩm và dịch vụ , giải thích cho khách hàng về dịch vụ Internet, truyền hình, Camera do FPT Telecom cung cấp.

Xúc tiến việc kí kết hợp đồng ,đàm phán thương lượng , thực hiện các thủ tục kí kết hợp đồng với khách hàng.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, từ 20 – 30 tuổi, chấp nhận sinh viên mới mới ra trường hoặc chuẩn bị tốt nghiệp.

Đam mê kinh doanh.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục.

Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết tình huống tốt.

Chịu được áp lực cao trong công việc.

Các ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng hoặc từng làm qua các công việc như: tiếp thị, nghiên cứu thị trường, phỏng vấn viên...là một lợi thế.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin, mạng Internet.

Mức lương hấp dẫn, cùng nhiều chế độ thưởng khác nhau (Tháng, quý, năm..).

Chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm, nghỉ các ngày Lễ Tết, dịp đặc biệt của công ty; tôn vinh cá nhân xuất sắc và trao giải tại nước ngoài.

Chế độ phúc lợi theo luật lao động, bảo hiểm FPT Care hàng năm dành riêng cho người FPT và người thân.

Văn hóa đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, teambuilding, thi trạng, hội làng ...

Các hoạt động thể dục thể thao hấp dẫn: bóng đá, cầu lông, bơi lội, bóng bàn, ...

Có nhiều cơ hội lên các vị trí cấp cao, manager tại tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, với hơn 30.000 người và một môi trường chuyên nghiệp

