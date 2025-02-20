Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY
- Hà Nội: V3
- The Terra An Hưng (Gần tòa Nam Cường và The Pride), Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Lập giải pháp kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của HSMT/HSĐX cho khách hàng theo mảng được phân công
+ Checklist các công việc cần phải làm (thiết kế thi công, phương án thi công, tài liệu kỹ thuật, lập bản vẽ thiết kế,...).
+ Phối hợp với phòng thầu lựa chọn thiết bị cho giải pháp, tính toán dự toán.
+ Xây dựng, thiết kế kết cấu của giải pháp, so sánh với đối thủ cạnh tranh.
+ Xây dựng danh mục hàng hoá theo hồ sơ yêu cầu.
- Phối hợp với phòng xuất nhập khẩu kiểm tra hàng hóa đầu vào cho dự án, hợp đồng, catalog sản phẩm, các điều kiện thương mại khác.
- Tham mưu cho trưởng nhóm, BGĐ các sản phẩm mới.
- Trực tiếp đề xuất mua hàng, kiểm tra và ký xác nhận phiếu yêu cầu xuất kho hàng hóa dự án, công cụ dụng cụ thi công.
- Chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng và tiến độ của giải pháp/ dự án cung cấp cho khách hàng, Thiết kế và giám sát về kỹ thuật các sản phẩm của công ty
- Phối hợp công tác với các bộ phận khác trong quá trình làm việc, chịu trách nhiệm về việc nghiệm thu, hoàn công, đánh giá chất lượng sản phẩm sau mỗi dự án.
- Nghiên cứu tài liệu, trau dồi kiến thức .
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp cơm trưa
- Ký HĐLĐ, tham gia BHXH, BHYT, BHTN...
- Tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24 và khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Nâng lương định kỳ hàng năm (ít nhất 1lần/năm).
- Thưởng lễ tết, 30/4, 1/5…
- Lương 13 + Lương thưởng (theo hiệu quả kinh doanh từ 1 -3 tháng lương).
- Cấp phát đồng phục.
- Các khoản phụ cấp khác theo quy định công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
