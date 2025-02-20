Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

- Lập giải pháp kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của HSMT/HSĐX cho khách hàng theo mảng được phân công

+ Checklist các công việc cần phải làm (thiết kế thi công, phương án thi công, tài liệu kỹ thuật, lập bản vẽ thiết kế,...).

+ Phối hợp với phòng thầu lựa chọn thiết bị cho giải pháp, tính toán dự toán.

+ Xây dựng, thiết kế kết cấu của giải pháp, so sánh với đối thủ cạnh tranh.

+ Xây dựng danh mục hàng hoá theo hồ sơ yêu cầu.

- Phối hợp với phòng xuất nhập khẩu kiểm tra hàng hóa đầu vào cho dự án, hợp đồng, catalog sản phẩm, các điều kiện thương mại khác.

- Tham mưu cho trưởng nhóm, BGĐ các sản phẩm mới.

- Trực tiếp đề xuất mua hàng, kiểm tra và ký xác nhận phiếu yêu cầu xuất kho hàng hóa dự án, công cụ dụng cụ thi công.

- Chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng và tiến độ của giải pháp/ dự án cung cấp cho khách hàng, Thiết kế và giám sát về kỹ thuật các sản phẩm của công ty

- Phối hợp công tác với các bộ phận khác trong quá trình làm việc, chịu trách nhiệm về việc nghiệm thu, hoàn công, đánh giá chất lượng sản phẩm sau mỗi dự án.

- Nghiên cứu tài liệu, trau dồi kiến thức .