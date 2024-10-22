Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 1255 Ngãi Cầu, An Khánh, Hà Nội, Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Sửa chữa và đo đạc các thiết bị viễn thông. Hàn kho các mạch linh kiện.
Test các thiết bị khi đã sữa chữa xong.
Nghiên cứu các phương án để sữa chữa 1 cách nhanh nhất.
Đóng gói các thiết bị khi đã sữa chữa xong.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo Có kinh nghiệm là một lợi thế để xem xét mức lương. Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông Khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật và sơ đồ mạch điện Kỹ năng sử dụng các công cụ và thiết bị đo lường trong lĩnh vực viễn thông Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt Chịu được áp lực công việc, sẵn sàng đi công tác khi cần thiết Có tinh thần học hỏi, cầu tiến và đam mê công nghệ
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Có kinh nghiệm là một lợi thế để xem xét mức lương.
Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
Khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật và sơ đồ mạch điện
Kỹ năng sử dụng các công cụ và thiết bị đo lường trong lĩnh vực viễn thông
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Chịu được áp lực công việc, sẵn sàng đi công tác khi cần thiết
Có tinh thần học hỏi, cầu tiến và đam mê công nghệ
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương trao đổi trực tiếp. Có thưởng đạt năng suất theo KPI. Dao động: 7-15 triệu/ tháng Làm giờ hành chính : 8h-17h30 t2-t7 (nghỉ trưa từ 11h45-13h15). Đóng bảo hiểm sau khi hết thử việc. Nghỉ lễ, tết theo quy định , thưởng các ngày lễ, tết. Lương tháng 13 1 năm đi du lịch 1 lần. Môi trường làm việc thân thiện, năng động.
Lương trao đổi trực tiếp. Có thưởng đạt năng suất theo KPI. Dao động: 7-15 triệu/ tháng
Làm giờ hành chính : 8h-17h30 t2-t7 (nghỉ trưa từ 11h45-13h15).
Đóng bảo hiểm sau khi hết thử việc.
Nghỉ lễ, tết theo quy định , thưởng các ngày lễ, tết. Lương tháng 13 1 năm đi du lịch 1 lần.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ
