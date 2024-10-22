Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dược liệu và thực phẩm Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 277 đường Vạn Xuân, Xã Hạ Mỗ, Đan Phượng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị, máy móc, hệ thống cơ khí, cơ điện trong nhà máy Kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của các thiết bị, máy móc, hệ thống cơ khí, cơ điện. Phân tích, xử lý các lỗi kỹ thuật phát sinh, đưa ra giải pháp khắc phục hiệu quả. Thực hiện các công việc bảo dưỡng, vệ sinh, bảo trì định kỳ cho các thiết bị, máy móc, hệ thống cơ khí, cơ điện. Hỗ trợ, hướng dẫn nhân viên sử dụng, vận hành các thiết bị, máy móc, hệ thống cơ khí, cơ điện. Tham gia các dự án cải tiến, nâng cấp hệ thống cơ khí, cơ điện trong nhà máy. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm phụ trách đội nhóm tương đương trưởng phòng kỹ thuật-trưởng phòng cơ điện-quản đốc phân xưởng Bằng cấp chuyên môn cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành điện, cơ khí, cơ điện. Nắm vững các kỹ năng cơ bản về sửa chữa, bảo trì, lắp đặt thiết bị, máy móc. Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật. Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ, ham học hỏi. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc. Có thể đi công tác xa 1 tuần - 3 tháng

Tại Công ty cổ phần dược liệu và thực phẩm Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch, lương thứ 13 Chế độ phúc lợi đầy đủ: Ăn trưa, sinh nhật, các ngày lễ tết. Môi trường làm việc năng động, tự chủ, thỏa sức sáng tạo, phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dược liệu và thực phẩm Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.