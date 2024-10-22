Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Chiyoda Integre Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN Thăng Long,, Đông Anh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc bảo trì, sửa chữa máy móc sản xuất, đảm bảo an toàn lao động. Hỗ trợ lắp đặt, vận hành các thiết bị, máy móc sản xuất. Kiểm tra, vận hành các thiết bị điện (tủ điện, trạm điện) trong nhà máy. Thực hiện các cải tiến nhằm nâng cao năng suất sản xuất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường kỹ thuật chuyên ngành Điện, Tự động hóa Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh (Không bắt buộc) Cẩn thận, chăm chỉ, nhiệt tình với công việc, khả năng chịu được áp lực công việc. Có khả năng làm viêc lâu dài tại Công ty Ưu tiên những ứng viên sống gần khu Công nghiệp Thăng Long

Tại Công ty TNHH Chiyoda Integre Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 11-14M hoặc thỏa thuận theo năng lực Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Làm việc trực tiếp với người nước ngoài. Đồng nghiệp nhiệt tình, thân thiện. Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh; các chế độ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật Việt Nam Các chế độ ưu đãi khác theo quy định của Công ty (du lịch, hoạt động thể thao văn hóa...) Có cơ hội thăng tiến và phát triển tương lai tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chiyoda Integre Việt Nam

