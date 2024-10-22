Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH MTV Vận Tải và Du Lịch JAC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH MTV Vận Tải và Du Lịch JAC
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công ty TNHH MTV Vận Tải và Du Lịch JAC

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH MTV Vận Tải và Du Lịch JAC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 26, ngõ 464, Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện tất cả các công việc sửa chữa các chi tiết, hệ thống máy gầm ô tô theo yêu cầu của tổ trưởng trên lệnh sửa chữa.
- Đảm bảo chất lượng, tiến độ bảo dưỡng, sửa chữa, sản xuất.
- Thực hiện đúng theo quy trình thông qua kế hoạch và nội dung yêu cầu.
- Chủ động kiểm tra yêu cầu khi nhận vật tư, lên phương án sản xuất, thay thế vật tư.
- Chịu trách nhiệm trước xưởng dịch vụ về chất lượng các sản phẩm đã thực hiện
- Thông báo cho tổ trưởng và CVDV tất cả các phát sinh trong quá trình sửa chữa
- Đảm bảo an toàn lao động khi làm việc, vệ sinh nhà xưởng và khu vực sản xuất
- Bảo quản các máy móc, dụng cụ đồ nghề theo đúng định kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Chịu được áp lực công việc;
- Quyết đoán, trách nhiệm, nhạy bén, linh hoạt, chủ động trong công việc.

Tại Công ty TNHH MTV Vận Tải và Du Lịch JAC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận
- Hỗ trợ ăn ca trưa 25,000đ/ ngày
- Đóng BHXH theo quy định của luật Lao động
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến
- Du lịch, nghỉ mát hàng năm, thưởng tết, sinh nhật
- Được trang bị BHLĐ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Vận Tải và Du Lịch JAC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Vận Tải và Du Lịch JAC

Công ty TNHH MTV Vận Tải và Du Lịch JAC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 3 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

