Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH MTV Vận Tải và Du Lịch JAC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 26, ngõ 464, Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc

- Thực hiện tất cả các công việc sửa chữa các chi tiết, hệ thống máy gầm ô tô theo yêu cầu của tổ trưởng trên lệnh sửa chữa.

- Đảm bảo chất lượng, tiến độ bảo dưỡng, sửa chữa, sản xuất.

- Thực hiện đúng theo quy trình thông qua kế hoạch và nội dung yêu cầu.

- Chủ động kiểm tra yêu cầu khi nhận vật tư, lên phương án sản xuất, thay thế vật tư.

- Chịu trách nhiệm trước xưởng dịch vụ về chất lượng các sản phẩm đã thực hiện

- Thông báo cho tổ trưởng và CVDV tất cả các phát sinh trong quá trình sửa chữa

- Đảm bảo an toàn lao động khi làm việc, vệ sinh nhà xưởng và khu vực sản xuất

- Bảo quản các máy móc, dụng cụ đồ nghề theo đúng định kỳ.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Chịu được áp lực công việc;

- Quyết đoán, trách nhiệm, nhạy bén, linh hoạt, chủ động trong công việc.

Quyền Lợi

- Thu nhập thỏa thuận

- Hỗ trợ ăn ca trưa 25,000đ/ ngày

- Đóng BHXH theo quy định của luật Lao động

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến

- Du lịch, nghỉ mát hàng năm, thưởng tết, sinh nhật

- Được trang bị BHLĐ

Cách Thức Ứng Tuyển

