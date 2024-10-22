Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH 3D MASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH 3D MASTER
- Hà Nội: Số 6B, ngõ 126, đường Nguyễn Đổng Chi, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
1/ Mô tả công việc: Làm các việc liên quan đến công nghệ Scan 3D, IN 3D, thiết kế 3D
- Thiết kế 3D thuận trên các phần mềm như Solidwork, Topsolid, Catia,...(Cần sử dụng được tối thiểu 1 phần mềm)
- Thiết kế 3D ngược trên các phần mềm như: Geomagic Design X (được đào tạo)
- Vận hành máy scan 3D của các hãng khác nhau trên thế giới (được đào tạo)
- Vận hành máy in 3D với các công nghệ in FDM, SLA, SLS, DLP,...(được đào tạo)
- Sử dụng phần mềm chỉnh sửa file sau scan như Geomagic DesignX, Geomagic Studio, Zbrush, JDpaint ( được đào tạo)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm 3D >1 năm ( Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
Tại CÔNG TY TNHH 3D MASTER Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo về chuyên môn.
- Được cử đi đào tạo tại nước ngoài.
- Xét tăng lương 1 năm 1 lần.
- Đóng BHYT, BHXH theo quy định.
- Hưởng các phúc lợi khác theo quy định của công đoàn công ty ( sinh nhật, du lịch, liên hoan, thăm hỏi, ...).
- Được cấp máy tính, bộ hồ sơ mẫu chuẩn và sử dụng hoàn toàn miễn phí các tiện ích, hỗ trợ của công ty phục vụ cho công việc.
- Được làm việc trong môi trường công nghệ trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 3D MASTER
