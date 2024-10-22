Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH 3D MASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6B, ngõ 126, đường Nguyễn Đổng Chi, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

1/ Mô tả công việc: Làm các việc liên quan đến công nghệ Scan 3D, IN 3D, thiết kế 3D

- Thiết kế 3D thuận trên các phần mềm như Solidwork, Topsolid, Catia,...(Cần sử dụng được tối thiểu 1 phần mềm)

- Thiết kế 3D ngược trên các phần mềm như: Geomagic Design X (được đào tạo)

- Vận hành máy scan 3D của các hãng khác nhau trên thế giới (được đào tạo)

- Vận hành máy in 3D với các công nghệ in FDM, SLA, SLS, DLP,...(được đào tạo)

- Sử dụng phần mềm chỉnh sửa file sau scan như Geomagic DesignX, Geomagic Studio, Zbrush, JDpaint ( được đào tạo)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2/ Yêu cầu: - Trung thực, trách nhiệm trong công việc - Biết sử dụng ít nhất 1 phần mềm 3D nêu ở trên - Sẵn sàng đi công tác trong và ngoài nước theo sắp xếp của cấp trên - Biết Tiếng Anh là 1 lợi thế - Tuân theo quy định làm việc chung của công ty - Ưu tiên người có kinh nghiệm làm 3D >1 năm ( Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

Tại CÔNG TY TNHH 3D MASTER Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cơ bản+ công tác phí+ thưởng dự án+ thưởng thâm niên+ thưởng tháng lương 13+ thưởng các dịp lễ, tết+ thưởng nóng+ phụ cấp nhà ở, đi lại, leader > 20 triệu/ tháng.

- Được đào tạo về chuyên môn.

- Được cử đi đào tạo tại nước ngoài.

- Xét tăng lương 1 năm 1 lần.

- Đóng BHYT, BHXH theo quy định.

- Hưởng các phúc lợi khác theo quy định của công đoàn công ty ( sinh nhật, du lịch, liên hoan, thăm hỏi, ...).

- Được cấp máy tính, bộ hồ sơ mẫu chuẩn và sử dụng hoàn toàn miễn phí các tiện ích, hỗ trợ của công ty phục vụ cho công việc.

- Được làm việc trong môi trường công nghệ trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 3D MASTER

