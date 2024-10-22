Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT HUST VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số I01 - L05, Khu đô thị mới Dương Nội, P. Dương Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

- Nghiên cứu và hiểu được đặc tính kỹ thuật, phạm vi ứng dụng các sản phẩm: Các loại máy quang phổ; Các thiết bị đo và giám sát chất lượng môi trường khí, nước, đất; Và các thiết bị kỹ thuật khác

- Dịch tài liệu kỹ thuật, catalog của sản phẩm để phục vụ cho sales và marketing

- Thực hiện bàn giao và lắp đặt thiết bị cho khách hàng (có thể đi công tác xa).

- Hỗ trợ làm hồ sơ đề xuất, hồ sơ thầu theo yêu cầu.

- Hỗ trợ phòng Kinh doanh báo giá đối với các sản phẩm phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công và báo cáo công việc cho Trưởng phòng.

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, chấp nhận cả ứng viên mới ra trường.

- Tốt nghiệp các chuyên ngành: Kỹ thuật điện, Điện lạnh, Cơ khí, Cơ điện tử... và cả các chuyên ngành kỹ thuật khác

- Độ tuổi: Không quá 30 tuổi.

- Tin học văn phòng thành thạo.

- Giờ làm việc: Toàn thời gian cố định (nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT HUST VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương, thưởng và các chế độ khác theo quy định của Công ty;

- Có cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng chuyên môn, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động;

- Có cơ hội tham gia các khóa học về chuyên môn; Đào tạo tại nước ngoài; Tiếp xúc và làm việc trực tiếp với các Chuyên gia nước ngoài;

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động và BH Nhân thọ theo quy định của Công ty;

- Du lịch hè hàng năm;

- Các chế độ phúc lợi khác của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT HUST VIỆT NAM

