Tuyển Nhân viên kỹ thuật Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Bắc Ninh

- Hà Nội

- Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Vận hành, giám sát hoạt động của thiết bị như thiết bị trên dây truyền sản xuất theo đúng quy trình và hướng dẫn
Kiểm soát thông số theo tiêu chuẩn, bảo tri trì thiết bị
Sử chữa, khắc phục sự cố khi phát sinh
Đảm bảo kiểm soát vật tư nhận vào đạt số lượng và chất lượng
Các nhiệm vụ sẽ được trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam sức khỏe tốt;
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng các chuyên ngành điện, điện tử, tự động hóa, cơ khí,....
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong các Nhà máy Bia, Rượu, Nước giải khát, Đồ uống hoặc Thực phẩm;...
Làm việc theo ca.

Tại Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc tại môi trường chuyên nghiệp với các trang thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới; có cơ hội học hỏi kỹ thuật từ Tập đoàn Tetrapak - Thụy Điển và thăng tiến lên vị trí cao hơn trong nghề
Lương cạnh tranh hấp dẫn và thương lượng lương trong quá trình phỏng vấn.
Thưởng đánh giá thực hiện công việc hàng tháng.
Phụ cấp cơm 30.000đ/ngày + Phụ cấp sữa cho nhân viên+Phụ cấp ca đêm 35% lương ngày.
Thu nhập tăng phụ thuộc vào năng lực và kết quả công việc hàng năm;
Tham gia các chương trình đào tạo phát triển kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm được tổ chức hàng năm
BHXH, BHYT, BHTN theo Bộ Luật Lao động;
Tham quan, nghỉ mát, sinh nhật, thăm hỏi, tặng quà ....
Thưởng 1/2 tháng lương các ngày Lễ lớn 30/4; 1/5; 2/9 và tháng lương 13 cuối năm, thưởng hiệu suất công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Đường TS5. KCN Tiên Sơn. Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

