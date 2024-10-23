Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 168 ngõ 147A/60 Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Lập kế họach bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị y tế.

- Thực hiện bảo trì và sửa chữa các thiết bị y tế theo kế họach và yêu cầu.

- Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Giám đốc điều hành.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Làm việc tại Hà Nội và công tác các tỉnh

-Yêu cầu tốt nghiệp Cao đẳng Y tế, Y sinh,... trở lên

- Kinh nghiệm tối thiểu 01 năm ở vị trí tương đương làm về mảng thiết bị xét nghiệm.

- Ưu tiên ứng viên có bằng lái xe ôtô

- Tiếng Anh đọc hiểu dịch

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản từ 8 - 15Tr (chưa kể phụ cấp,...)

- Được đảm bảo các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các quyền khác theo quy định của pháp luật và quy chế công ty.

- Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC

