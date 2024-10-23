Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 168 ngõ 147A/60 Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Lập kế họach bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị y tế.
- Thực hiện bảo trì và sửa chữa các thiết bị y tế theo kế họach và yêu cầu.
- Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Giám đốc điều hành.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Làm việc tại Hà Nội và công tác các tỉnh
-Yêu cầu tốt nghiệp Cao đẳng Y tế, Y sinh,... trở lên
- Kinh nghiệm tối thiểu 01 năm ở vị trí tương đương làm về mảng thiết bị xét nghiệm.
- Ưu tiên ứng viên có bằng lái xe ôtô
- Tiếng Anh đọc hiểu dịch

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản từ 8 - 15Tr (chưa kể phụ cấp,...)
- Được đảm bảo các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các quyền khác theo quy định của pháp luật và quy chế công ty.
- Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: số 168, tổ 20, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

