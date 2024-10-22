Tuyển Nhân viên kỹ thuật Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu
- Hà Nội: 204, Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
Tiếp nhận dự án chi nhánh mới và đi công tác để hoàn thiện cơ sở vật chất của các chi nhánh tại các tỉnh thành
Trực tiếp thực hiện thi công, hỗ trợ thi công các dự án mới: Điện nước, biển hiệu, trần thạch cao, lớp học, máy tính, ti vi, máy chiếu, cửa kính, điều hòa...
Đi tới các chi nhánh cần sửa chữa cơ sở vật chất tại các tỉnh và thực hiện sửa chữa, nghiệm thu.
Công tác tại chi nhánh từ 2-3 tuần đối với chi nhánh mới
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ THPT
Nam. Tuổi từ 18 - 32
Ưu tiên chưa có gia đình, có khả năng đi công tác thường xuyên (bắt buộc)
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo trong quá trình làm việc.
Đối với Ứng viên đã có kinh nghiệm liên quan đến thi công, sửa chữa, kỹ thuật, điện lạnh,... sẽ được thỏa thuận mức lương cao hơn theo nhu cầu và năng lực.
Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 9 triệu – 13 triệu/tháng
Xét tăng lương 2 lần/năm
Thưởng nhân các ngày lễ, Tết
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
Được đóng bảo hiểm sau thời gian thử việc
Cơ hội làm việc tại công ty có quy mô lớn, gần 3000 nhân sự.
Cơ hội được tham vào các công việc có tính thử thách, giúp phát triển bản thân
Được tham gia các sự kiện, du lịch, teambuilding,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
