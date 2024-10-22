Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 19 Kim Đồng, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tiếp nhận thông tin trên nhóm, liên hệ k/h trao đổi về sự cố k/h đang gặp phải. Tư vấn kỹ thuật cho khách cách lắp đặt, vận hành, đấu nối... Hỗ trợ k/h sau khi bảo hành sản phẩm bằng các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp. Báo giá và đi xử lý tận nơi nếu không hỗ trợ online được. Kiểm tra sản phẩm của k/h khi được gửi đến bảo hành Kiểm tra tình trạng sản phẩm, linh kiện, phụ kiện - Kiểm tra thời gian còn bảo hành của sản phẩm Tiếp nhận sản phẩm, ghi phiếu gửi k/h Kiểm tra tình trạng sản phẩm trước khi mang sang hãng, kiểm tra đầy đủ phụ kiện đi kèm. Đánh giá tình trạng sản phẩm sau khi sửa chữa: so sánh tình trạng sản phẩm trước và sau khi sửa chữa để xác định liệu sản phẩm đã được cải thiện hay không. Liên hệ với kh để gửi trả sản phẩm.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên nam Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên Sức khỏe tốt Linh động được thời gian và địa điểm làm việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10-12tr Các chế độ hiếu hỉ, phúc lợi, thưởng tết theo quy chế của công ty. Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, tăng ca... theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM

