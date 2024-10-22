Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 19 Kim Đồng, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tiếp nhận thông tin trên nhóm, liên hệ k/h trao đổi về sự cố k/h đang gặp phải. Tư vấn kỹ thuật cho khách cách lắp đặt, vận hành, đấu nối... Hỗ trợ k/h sau khi bảo hành sản phẩm bằng các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp. Báo giá và đi xử lý tận nơi nếu không hỗ trợ online được. Kiểm tra sản phẩm của k/h khi được gửi đến bảo hành Kiểm tra tình trạng sản phẩm, linh kiện, phụ kiện - Kiểm tra thời gian còn bảo hành của sản phẩm Tiếp nhận sản phẩm, ghi phiếu gửi k/h Kiểm tra tình trạng sản phẩm trước khi mang sang hãng, kiểm tra đầy đủ phụ kiện đi kèm. Đánh giá tình trạng sản phẩm sau khi sửa chữa: so sánh tình trạng sản phẩm trước và sau khi sửa chữa để xác định liệu sản phẩm đã được cải thiện hay không. Liên hệ với kh để gửi trả sản phẩm.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên nam Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên Sức khỏe tốt Linh động được thời gian và địa điểm làm việc
Ưu tiên nam
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Sức khỏe tốt
Linh động được thời gian và địa điểm làm việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10-12tr Các chế độ hiếu hỉ, phúc lợi, thưởng tết theo quy chế của công ty. Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, tăng ca... theo quy định nhà nước.
Thu nhập từ 10-12tr
Các chế độ hiếu hỉ, phúc lợi, thưởng tết theo quy chế của công ty.
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, tăng ca... theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM

CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính: 3A Trần Qúy Cáp, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

