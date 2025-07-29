Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ngày Đêm làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ngày Đêm
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: G34
- G35, khu 19ab, X7, Phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Thực hiện việc khảo sát, thi công, lắp đặt các hệ thống như camera an ninh giám sát, báo động chống trộm, server, mạng Lan, thoại, tổng đài, wifi,báo cháy, PCCC
Tiến hành lên lịch bảo trì bảo dưỡng đối với những hợp đồng đã ký và thực hiện việc bảo trì bảo dưỡng theo lịch.
Xử lý sự cố onsite tại địa điểm của khách hàng
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết về kỹ thuật- công nghệ là một lợi thế
Yêu thích công việc kỹ thuật, không yêu cầu kinh nghiệm, nhanh nhẹn trung thực và chăm chỉ
Không yêu cầu bằng cấp
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ngày Đêm Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 8- 15 triệu/tháng
Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động.
Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, có cơ hội phát triển toàn diện khả năng của bản thân.
Thưởng Tết, thưởng lễ theo quy định của công ty, các hỗ trợ cần thiết cho công việc & các chế độ phúc lợi khác.
Tham gia các hoạt động ngoại khóa cùng công ty, du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ngày Đêm
