Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ngày Đêm làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: G34 - G35, khu 19ab, X7, Phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thực hiện việc khảo sát, thi công, lắp đặt các hệ thống như camera an ninh giám sát, báo động chống trộm, server, mạng Lan, thoại, tổng đài, wifi,báo cháy, PCCC

Tiến hành lên lịch bảo trì bảo dưỡng đối với những hợp đồng đã ký và thực hiện việc bảo trì bảo dưỡng theo lịch.

Xử lý sự cố onsite tại địa điểm của khách hàng

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết về kỹ thuật- công nghệ là một lợi thế

Yêu thích công việc kỹ thuật, không yêu cầu kinh nghiệm, nhanh nhẹn trung thực và chăm chỉ

Không yêu cầu bằng cấp

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ngày Đêm Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8- 15 triệu/tháng

Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động.

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, có cơ hội phát triển toàn diện khả năng của bản thân.

Thưởng Tết, thưởng lễ theo quy định của công ty, các hỗ trợ cần thiết cho công việc & các chế độ phúc lợi khác.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa cùng công ty, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ngày Đêm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.