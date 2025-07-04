Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI THẾ GIỚI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 79 Bùi Huy Bích – Hoàng Liệt - Hoàng Mai –, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện bảo trì, sửa chữa, bảo dưỡng và thay thế linh kiện theo chính sách bảo hành của Công ty quy định.

Đánh giá tình trạng kỹ thuật của thiết bị và đề xuất các giải pháp cải tiến nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động.

Triển khai lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị văn phòng, các hệ thống kỹ thuật theo yêu cầu của dự án.

Ghi chép và báo cáo định kỳ công việc đảm nhiệm theo yêu cầu.

Phối hợp với các phòng ban khác trong công ty xử lý kịp thời những khiếu nại, phản hồi của Khách hàng, sẵn sàng hỗ trợ các Phòng ban khác khi có yêu cầu.

Tuyệt đối giữ bí mật về nguồn dữ liệu Khách hàng.

Tham gia đào tạo và hướng dẫn nhân viên mới về quy trình vận hành và bảo trì thiết bị kỹ thuật.

Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng / Phó Bộ phận hoặc Ban Giám Đốc trực tiếp giao phó.

Hiểu rõ sản phẩm công ty đang phân phối, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

Thường xuyên học tập, nâng cao kiến thức, phát huy năng lực làm việc của bản thân.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành Kỹ thuật như: thương mại điện tử, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí Nhân viên kỹ thuật hoặc các vị trí tương đương là một lợi thế.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Kỹ năng chăm sóc khách hàng.

Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề hiệu quả, có tư duy logic tốt.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

Cẩn thận, có trách nhiệm hoàn thành yêu cầu công việc, có kỹ năng làm việc nhóm. Chịu khó, trung thực, tác phong gọn gàng, sạch sẽ, giao tiếp văn minh.

Tại CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI THẾ GIỚI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI THẾ GIỚI

