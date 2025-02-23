Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật AVC Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Lô CN05, Đồng Văn 3, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Giám sát chất lượng sản phẩm sản xuất.

Phân tích và sửa chữa các sản phẩm quá trình bị lỗi.

Phân tích sơ bộ và cải tiến quy trình.

Suy nghĩ về các vấn đề với thiết bị và đồ đạc hiện có và đưa ra đề xuất cải tiến.

Các vấn đề khác do chủ quản giao

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ham học hỏi, chăm chỉ , cầu tiến

Có kinh nghiệm liên quan

Tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên

tiếng Trung nghe nói

Tại Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật AVC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực Đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước.

Có xe đưa đón Hà Nội - Hà Nam.

Thưởng lễ tết, thưởng hiệu suất, thưởng lương tháng 13,..

Lộ trình tăng lương, thăng cấp bậc rõ ràng,...

Phụ cấp tiếng, phụ cấp kinh nguyệt, các chế độ về sớm khi mang thai và có con nhỏ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật AVC Việt Nam

