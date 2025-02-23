Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật AVC Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật AVC Việt Nam
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: Lô CN05, Đồng Văn 3, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Giám sát chất lượng sản phẩm sản xuất.
Phân tích và sửa chữa các sản phẩm quá trình bị lỗi.
Phân tích sơ bộ và cải tiến quy trình.
Suy nghĩ về các vấn đề với thiết bị và đồ đạc hiện có và đưa ra đề xuất cải tiến.
Các vấn đề khác do chủ quản giao
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ham học hỏi, chăm chỉ , cầu tiến
Có kinh nghiệm liên quan
Tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên
tiếng Trung nghe nói
Tại Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật AVC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực Đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước.
Có xe đưa đón Hà Nội - Hà Nam.
Thưởng lễ tết, thưởng hiệu suất, thưởng lương tháng 13,..
Lộ trình tăng lương, thăng cấp bậc rõ ràng,...
Phụ cấp tiếng, phụ cấp kinh nguyệt, các chế độ về sớm khi mang thai và có con nhỏ,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật AVC Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
