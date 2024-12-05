Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Vinatro làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Vinatro
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần Vinatro

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Thanh Thủy, Thanh Liêm, Huyện Thanh Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tư vấn, giám sát, lắp đặt các thiết bị máy móc cơ khí cho các nhà máy, công trình.
Tham gia công việc khai thác hệ thống lọc bụi công nghiệp: vận hành, bảo trì, xử lý sự cố các thiết bị công nghiệp.
Thiết kế và lên bản vẽ các loại máy móc, thiết bị, hệ thống lọc bụi túi vải, vít tải, quạt hút,...,
Liên hệ và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, thông số kỹ thuật.
Xử lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật cùng bộ phận kinh doanh với khách hàng.
Thực hiện 1 số công việc khác theo chỉ đạo của ban giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm ưu tiên: Tốt nghiệp các chuyên ngành về cơ khí - chế tạo máy.
Có sự đam mê với công việc, với ngành nghề mà bạn đã lựa chọn.
Có tư duy sáng tạo, tư duy logic.
Có laptop, chăm chỉ, nhiệt huyết.
Chấp nhận sinh viên mới ra trường.

Tại Công ty Cổ phần Vinatro Thì Được Hưởng Những Gì

Được Đóng bảo hiểm xã hội và đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước.
Được hưởng lương tháng 13, thưởng các ngày lễ tết.
Lương cứng: 8.000.000đ - 12.000.000đ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vinatro

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Vinatro

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu đô thị Ao Sào, Hoàng Mai, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

