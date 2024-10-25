Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần QTEK Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: NO07 – LK50 khu đất dịch vụ LK 20a, LK 20b phường Dương Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

- Nắm vững sản phẩm của Công ty, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tư vấn, hướng dẫn và giải đáp vấn đề liên quan kỹ thuật: Hướng dẫn khách hàng vận hành, sử dụng sản phẩm đúng kỹ thuật, giải thích thắc mắc cho khách hàng.

- Nắm bắt thông tin về các dự án, gói thầu liên quan đến sản phẩm của khách hàng để triển khai kịp thời, hiệu quả.

- Tư vấn kỹ thuật cho khách hàng (lựa chọn sản phẩm phù hợp, cross mã hàng tương đương).

- Lập hồ sơ dự thầu, bảng chào thương mại và kỹ thuật, đàm phán các điều khoản, nội dung, triển khai và thực hiện hợp đồng.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam, độ tuổi: 25 – 40 tuổi.

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực linh kiện điện tử, cơ khí.

• Thành thạo tiếng Anh: Kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

• Có khả năng giao tiếp tốt, biết cách tạo dựng và phát triển quan hệ.

• Có kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian, quản lý công việc, làm việc độc lập, chủ động, chịu được áp lực.

Tại Công ty cổ phần QTEK Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản: 9-20 triệu. (Thoả thuận theo năng lực)

• Phụ cấp: Ăn trưa, điện thoại, xăng xe.

• Được đóng BHXH.

• Được đi du lịch nghỉ mát hàng năm theo quy định của công ty.

• Được hưởng chế độ chăm sóc ốm đau, tổ chức sinh nhật theo quy định của công ty.

• Thưởng lễ, tết, thưởng quý/năm.

• Được công ty hỗ trợ học tập và phát triển bản thân.

• Sống và làm việc trong môi trường tích cực, vui vẻ, luôn giúp đỡ và cầu tiến.

• Được trao cơ hội, thử thách và vinh danh, ghi nhận xứng đáng.

• Chế độ nghỉ phép linh hoạt đảm bảo cân bằng công việc và cuộc sống cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần QTEK Việt Nam

