Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ANC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu văn phòng Austnam, ngõ 109 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Hỗ trợ khách hàng lắp đặt, sử dụng các thiết bị điện tử gia dụng

Tiếp nhận và xử lý vấn đề kỹ thuật của các thiết bị điện tử phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng

Tiếp nhận phản hồi của khách hàng sau xử lý và đóng góp các ý kiến xây dựng để ngày càng hoàn thiện chất lượng dịch vụ

Phối hợp với các phòng ban khác để hoàn thành tốt công việc

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên nam

Ứng viên làm việc toàn thời gian (fulltime)

Học điện, có chuyên môn về điện dân dụng (chưa có kinh nghệm sẽ được đào tạo)

Có thể tháo, lắp máy, sửa chữa thay thế phụ kiện ở mức cơ bản

Chăm chỉ, nhanh nhẹn và khả năng gắn bó cao

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ANC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm 7 triệu

Phụ cấp xăng xe, điện thoại, ăn trưa.

Phúc lợi khác: Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ Tết, thưởng thâm niên

Các chế độ khác theo Luật lao động: Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT (sau 6 tháng làm việc), nghỉ lễ, Tết, thưởng theo quy định.

Nghỉ phép năm 12 ngày/năm, được du lịch nghỉ mát 1 lần/năm

Có cơ hội phát triển bản thân và làm việc ở môi trường năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ANC VIỆT NAM

