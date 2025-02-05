Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ANC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ANC VIỆT NAM
Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu văn phòng Austnam, ngõ 109 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Từ 7 Triệu
Hỗ trợ khách hàng lắp đặt, sử dụng các thiết bị điện tử gia dụng
Tiếp nhận và xử lý vấn đề kỹ thuật của các thiết bị điện tử phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng
Tiếp nhận phản hồi của khách hàng sau xử lý và đóng góp các ý kiến xây dựng để ngày càng hoàn thiện chất lượng dịch vụ
Phối hợp với các phòng ban khác để hoàn thành tốt công việc
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên nam
Ứng viên làm việc toàn thời gian (fulltime)
Học điện, có chuyên môn về điện dân dụng (chưa có kinh nghệm sẽ được đào tạo)
Có thể tháo, lắp máy, sửa chữa thay thế phụ kiện ở mức cơ bản
Chăm chỉ, nhanh nhẹn và khả năng gắn bó cao
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ANC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương khởi điểm 7 triệu
Phụ cấp xăng xe, điện thoại, ăn trưa.
Phúc lợi khác: Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ Tết, thưởng thâm niên
Các chế độ khác theo Luật lao động: Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT (sau 6 tháng làm việc), nghỉ lễ, Tết, thưởng theo quy định.
Nghỉ phép năm 12 ngày/năm, được du lịch nghỉ mát 1 lần/năm
Có cơ hội phát triển bản thân và làm việc ở môi trường năng động, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ANC VIỆT NAM
