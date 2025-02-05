Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẢI ÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thôn Cổ Rùa, xã Phú Mãn, Quốc Oai, Huyện Quốc Oai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

– Thực hiện các công việc kiểm tra sản phẩm máy móc, vật tư đầu vào.

– Lắp đặt máy móc, sản phẩm cho khách hàng

– Thực hiện các công việc kiểm tra, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các sản phẩm của Công ty cung cấp cho khách hàng.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng phòng Kỹ thuật và Ban giám đốc

– Nam, tuổi từ 25 – 40 tuổi, sức khỏe tốt, có kinh nghiệm kho hàng hóa

– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

– Ưu tiên tốt nghiệp ngành điện lạnh, điện tử, có bằng lái ô tô B2

– Sẵn sàng đi công tác tỉnh

– Chăm chỉ, trung thực, nhanh nhẹn. Có khả năng chịu được áp lực công việc cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẢI ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương từ 6.000.000 vnđ đến 8.000.000 vnđ hoặc cao hơn tùy thuộc vào trình độ chuyên môn.

– Được đào tạo kỹ năng và trình độ chuyên môn cần thiết phục vụ cho công việc

– Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật định

– Được hưởng lương tháng 13 theo chính sách Công ty và tăng lương định kỳ hàng năm theo năng lực

– Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

– Cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẢI ÂU

