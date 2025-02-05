Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH S5T Service làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 ngõ 272 Ỷ La, DƯơng Nội, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế bản vẽ nguyên lý, bản vẽ thi công hệ thống biến tần.

Bóc tách khối lượng phục vụ công tác mua hàng.

Giám sát lắp đặt hệ thống.

Cài đặt, thử nghiệm biến tần.

Thực hiện công tác sửa chữa, bảo trì biến tần.

Hỗ trợ kỹ thuật cho bộ phận bán hàng của công ty cũng như khách hàng khi được yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành tự động hóa, điều khiển tự động, đo lường, thiết bị điện, điện tử. Nắm chắc kiến thức về điện, điện tử, điện tử công suất, kỹ thuật điều khiển.

0-2 năm kinh nghiệm trong vận hành, sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện công nghiệp. Sinh viên mới ra trường có kết quả tốt.

Có khả năng giao tiếp, đọc tài liệu bằng tiếng Anh;

Sử dụng thành thạo các phần mềm AutoCad, MS Project, MS Word, MS Excel là điểm cộng

Sức khoẻ tốt, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc;

Tại Công ty TNHH S5T Service Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn: 10-13tr

Thu nhập khác: lương tháng 13 và thưởng theo theo kết quả kinh doanh.

Tham gia các khóa đào tạo trong, ngoài nước để phát triển nghề nghiệp.

Được làm việc trong môi trường minh bạch, năng động, thân thiện.

Có lộ trình đào tạo, và phát triển cho nhân viên

Hưởng các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BH sức khỏe,....

Ăn trưa tại bếp ăn Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH S5T Service

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.