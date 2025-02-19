Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CƠN BÃO SỐ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 112 Võ Chí Công, P.Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp Thi công hệ thống âm thanh, hình ảnh cho hệ thống giải trí tại gia.

Trực tiếp Thi công hệ thống âm thanh, hình ảnh và ánh sáng cho hệ thống AV cho nhà hàng, khách sạn, hội trường cho doanh nghiệp - trường học....

Lập kế hoạch dự án và trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công tại hiện trường, cập nhập thông tin, báo cáo tình hình triển khai công việc và đề xuất các giải pháp kịp thời với quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành: Điện, điện công nghiệp, tự động hoá, điện tử viễn thông, IT... có 2 năm kinh nghiệm làm cùng lĩnh vực.

Đọc hiểu bản vẽ, biết sử dụng phần mềm Autocad 2D cơ bản

Am hiểu về quy trình triển khai và quản lý dự án xây dựng dân dụng, điện nhẹ, IT

Có khả năng đi công tác xa.

Tại CÔNG TY TNHH CƠN BÃO SỐ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8-10tr, Thu nhập: Lương + HH + PC + thưởng +…

Nhận ngày 5 hằng tháng (trừ thứ 7; CN)

Được đào tạo chuyên môn, mở rộng kiến thức, kinh nghiệm.

Cơ hội nâng cấp bản thân, phát huy năng lực với vai trò chuyên gia/quản lý các mảng việc độc lập trong tương lai gần

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa nhã và linh động hướng tới kết quả.

Chế độ: BHXH, lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, phép năm,…khi chính thức

Thanh toán lương thưởng đúng hạn và đầy đủ

Tính OT nếu phải tăng ca (nhân hệ số theo luật quy định)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠN BÃO SỐ

