Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CƠN BÃO SỐ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CƠN BÃO SỐ
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY TNHH CƠN BÃO SỐ

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH CƠN BÃO SỐ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 112 Võ Chí Công, P.Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp Thi công hệ thống âm thanh, hình ảnh cho hệ thống giải trí tại gia.
Trực tiếp Thi công hệ thống âm thanh, hình ảnh và ánh sáng cho hệ thống AV cho nhà hàng, khách sạn, hội trường cho doanh nghiệp - trường học....
Lập kế hoạch dự án và trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công tại hiện trường, cập nhập thông tin, báo cáo tình hình triển khai công việc và đề xuất các giải pháp kịp thời với quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành: Điện, điện công nghiệp, tự động hoá, điện tử viễn thông, IT... có 2 năm kinh nghiệm làm cùng lĩnh vực.
Đọc hiểu bản vẽ, biết sử dụng phần mềm Autocad 2D cơ bản
Am hiểu về quy trình triển khai và quản lý dự án xây dựng dân dụng, điện nhẹ, IT
Có khả năng đi công tác xa.

Tại CÔNG TY TNHH CƠN BÃO SỐ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8-10tr, Thu nhập: Lương + HH + PC + thưởng +…
Nhận ngày 5 hằng tháng (trừ thứ 7; CN)
Được đào tạo chuyên môn, mở rộng kiến thức, kinh nghiệm.
Cơ hội nâng cấp bản thân, phát huy năng lực với vai trò chuyên gia/quản lý các mảng việc độc lập trong tương lai gần
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa nhã và linh động hướng tới kết quả.
Chế độ: BHXH, lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, phép năm,…khi chính thức
Thanh toán lương thưởng đúng hạn và đầy đủ
Tính OT nếu phải tăng ca (nhân hệ số theo luật quy định)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠN BÃO SỐ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CƠN BÃO SỐ

CÔNG TY TNHH CƠN BÃO SỐ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 257A Nguyễn Duy, Phường 10, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

