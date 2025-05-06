Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Wisol Hà Nội làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 26, Đường 05, KCN VSIP, Từ Sơn , Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng các loại máy móc trong công ty.

- Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị trên dây chuyền sản xuất

- Tìm ra nguyên nhân phát sinh lỗi trên line sản xuất

- Thực hiện các yêu cầu công việc khác theo sự phân công của cấp trên

- Làm việc theo 2 ca: ngày và đêm

- Giới tính: Nam

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành điện, điện tử, tự động hóa.....

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kỹ thuật hoặc thiết bị tại các công ty điện tử

- Thành thạo tin học văn phòng

- Nhanh nhẹn, chịu khó, chịu được áp lực công việc

*** QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

- Lương, thưởng hấp dẫn, lương tháng thứ 13

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.