Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Wisol Hà Nội làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Wisol Hà Nội
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Số 26, Đường 05, KCN VSIP, Từ Sơn , Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
- Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng các loại máy móc trong công ty.
- Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị trên dây chuyền sản xuất
- Tìm ra nguyên nhân phát sinh lỗi trên line sản xuất
- Thực hiện các yêu cầu công việc khác theo sự phân công của cấp trên
- Làm việc theo 2 ca: ngày và đêm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành điện, điện tử, tự động hóa.....
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kỹ thuật hoặc thiết bị tại các công ty điện tử
- Thành thạo tin học văn phòng
- Nhanh nhẹn, chịu khó, chịu được áp lực công việc
*** QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
- Lương, thưởng hấp dẫn, lương tháng thứ 13
Tại Công Ty TNHH Wisol Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Wisol Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
