Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN EMIN VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: CL13 - 39 Khu Đô Thị Him Lam, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Sửa chữa thiết bị điện điện điện tử, nguồn AC/DC, thiết bị đo lường, viễn thông

Hỗ trợ kinh doanh bàn giao hàng hóa, hướng dẫn sử dụng và các công việc khác được giao…

(Chi tiết được trao đổi trong quá trình phỏng vấn)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1-3 năm trờ lên trong lĩnh vực sửa chữa điện tử, am hiểu sâu về các loại mạch analog, mạch số, điện tử công suất, mạch nguồn, biết tháo lắp thành thạo các loại linh kiện SMT, BGA

- Giới tính: Nam

- Ưu tiên biết lái xe

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 10-15 triệu thoả thuận theo năng lực (có thể cao hơn)

- Được hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo quy định của Nhà nước

- Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động và chuyên nghiệp.

- Sẽ thảo luận thêm trong buổi gặp trực tiếp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMIN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.