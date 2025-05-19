Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN EMIN VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMIN VIỆT NAM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: CL13
- 39 Khu Đô Thị Him Lam, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Sửa chữa thiết bị điện điện điện tử, nguồn AC/DC, thiết bị đo lường, viễn thông
Hỗ trợ kinh doanh bàn giao hàng hóa, hướng dẫn sử dụng và các công việc khác được giao…
(Chi tiết được trao đổi trong quá trình phỏng vấn)
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1-3 năm trờ lên trong lĩnh vực sửa chữa điện tử, am hiểu sâu về các loại mạch analog, mạch số, điện tử công suất, mạch nguồn, biết tháo lắp thành thạo các loại linh kiện SMT, BGA
- Giới tính: Nam
- Ưu tiên biết lái xe
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương 10-15 triệu thoả thuận theo năng lực (có thể cao hơn)
- Được hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo quy định của Nhà nước
- Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động và chuyên nghiệp.
- Sẽ thảo luận thêm trong buổi gặp trực tiếp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMIN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
