Tuyển Nhân viên kỹ thuật NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 11 Triệu

Mức lương Từ 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa Lumiere, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Từ 11 Triệu

1. Vận Hành

Giám sát tình trạng của các thiết bị của tòa nhà;

Thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa, bảo dưỡng các hệ thống thiết bị;

Thi công lắp đặt mới hoặc di dời, cải tạo hệ thống, thiết bị trong tòa nhà khi cần;

Duy trì sự vận hành hệ thống kỹ thuật ở điều kiện tốt nhất.

2. Bảo trì, bảo dưỡng:

Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng theo kế hoạch định kỳ các thiết bị và hệ thống Phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện, cấp thoát nước, kết cấu xây dựng cơ bản;

Tiếp nhận thông tin yêu cầu sửa chữa phát sinh từ phía các phòng ban, bộ phận và lên kế hoạch bảo trì bảo dưỡng, sữa chữa theo đúng tiến độ;

Theo dõi và cập nhật tình trạng và hồ sơ hệ thống, thiết bị điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, hệ thống điều hòa, thang máy.

Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng đơn vị.

Với Mức Lương Từ 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành về Cơ khí, Điện dân dụng - công nghiệp, Điện lạnh, Cơ điện, Cấp thoát nước hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Kinh nghiệm: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến hệ thống kỹ thuật toà nhà văn phòng/cao ốc.

Biết sử dụng hầu hết các dụng cụ cơ - điện.

Sức khỏe tốt, trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc.

Làm việc theo ca

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương: 10-13 Triệu, hưởng đầy đủ các chế độ lương tháng 13, phép năm, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Được đào tạo các Kiến thức và Kỹ năng phát triển bản thân;

Team building hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company

