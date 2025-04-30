Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company
Ngày đăng tuyển: 30/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company

Nhân viên lái xe

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Đường Chùa Vẽ, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Vận chuyển hàng hóa bằng xe tải đến các điểm giao/nhận theo lịch trình được phân công.
Kiểm tra, bảo dưỡng xe trước và sau khi vận hành đảm bảo an toàn, đúng quy định.
Phối hợp với bộ phận kho và giao nhận để đảm bảo tiến độ giao hàng.
Chịu trách nhiệm về hàng hóa trong quá trình vận chuyển.
Báo cáo lộ trình, số km, tiêu hao nhiên liệu và tình trạng xe hàng ngày.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam giới
Tốt nghiệp từ Trung cấp
Có bằng Lái xe C trở lên
Có sức khỏe, chăm chỉ, chịu khó

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-12tr + thưởng
Mức lương thưởng hấp dẫn, thỏa thuận xứng đáng và phù hợp với năng lực; cạnh tranh so với thị trường.
Thưởng tháng 13 - thưởng kết quả kinh doanh năm (1- 2 tháng lương), dựa vào tình hình kinh doanh của Công ty và kết quả thực hiện công việc của cá nhân.
Chế độ thưởng, quà tặng phong phú và hấp dẫn vào các ngày Lễ, Tết: Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, Lễ 30/4 - 01/5, Lễ Quốc Khánh 02/9, ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, ngày Phụ nữ VN 20/10, Tết Trung thu, Quốc tế Thiếu Nhi 01/6,...
Phụ cấp xăng xe, điện thoại dành cho một số vị trí đặc thù
Được 1 ngày nghỉ phép/ 1 tháng;
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành.
Chương trình du lịch nghỉ dưỡng, teambuilding hàng năm; chế độ thăm hỏi ốm đau, Hiếu, Hỷ; CBCNV sinh con.
Hưởng đầy đủ chế độ công tác phí và các loại phụ cấp khi đi công tác; hoặc được sắp xếp xe đưa đón, chỗ ăn, nghỉ đầy đủ.
Làm việc cùng đội ngũ nhân sự tài năng, chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm.
Môi trường thân thiện, luôn hỗ trợ, tôn trọng và hợp tác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 9/850 Đường Láng, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Tp Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

