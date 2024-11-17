Tuyển Lái xe văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VIỆT PHƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lái xe văn phòng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VIỆT PHƯƠNG
- Hà Nội: Tòa nhà Samsora, 105 Chu Văn An, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Lái xe văn phòng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
+ Đưa đón, chuyên chở Lãnh đạo, CBNV công ty trong quá trình thực hiện công việc và liên hệ công tác hàng ngày theo lịch phân công của bộ phận Hành chính;
+ Thực hiện hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ;
+ Giữ gìn, bảo quản xe tốt, tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo xe luôn đủ điều kiện lưu thông;
+ Thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người, xe và hàng hoá trên đường công tác;
+ Hỗ trợ bộ phận hành chính khi cần thiết;
+ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Tuổi từ 45 trở xuống;
+ Có kinh nghiệm lái xe ô tô từ 05 năm trở lên, trong đó lái xe ô tô con cho lãnh đạo công ty tối thiểu 2 năm trở lên;
+ Thông thạo đường xá Hà Nội;
+ Tính tình điềm đạm, cẩn thận;
+ Không có tiền án tiền sự, không nói tục;
+ Ngoại hình không có xăm trổ, không hút
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VIỆT PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Làm thêm giờ
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VIỆT PHƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI