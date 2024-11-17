Tuyển Lái xe văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VIỆT PHƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Samsora, 105 Chu Văn An, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Lái xe văn phòng

+ Đưa đón, chuyên chở Lãnh đạo, CBNV công ty trong quá trình thực hiện công việc và liên hệ công tác hàng ngày theo lịch phân công của bộ phận Hành chính;

+ Thực hiện hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ;

+ Giữ gìn, bảo quản xe tốt, tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo xe luôn đủ điều kiện lưu thông;

+ Thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người, xe và hàng hoá trên đường công tác;

+ Hỗ trợ bộ phận hành chính khi cần thiết;

+ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

+ Có bằng B2 trở lên;

+ Tuổi từ 45 trở xuống;

+ Có kinh nghiệm lái xe ô tô từ 05 năm trở lên, trong đó lái xe ô tô con cho lãnh đạo công ty tối thiểu 2 năm trở lên;

+ Thông thạo đường xá Hà Nội;

+ Tính tình điềm đạm, cẩn thận;

+ Không có tiền án tiền sự, không nói tục;

+ Ngoại hình không có xăm trổ, không hút

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VIỆT PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Làm thêm giờ

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Phụ cấp

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Công tác phí

Phụ cấp thâm niên

Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VIỆT PHƯƠNG

