Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÁI SAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 187 Hàng Bông, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Chào đón khách hàng một cách thân thiện, cởi mở;

Tiến hành đúng quy trình nhận - trả phòng cho khách;

Cung cấp thông tin về các dịch vụ hiện có tại khách sạn;

Nắm thông tin về những yêu cầu đặc biệt của khách để phục vụ kịp thời;

Sắp xếp các hồ sơ lưu trú, giấy tờ liên quan đến công việc của lễ tân;

Cập nhật tình trạng phòng, lưu trữ hồ sơ khách;

Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện hỗ trợ khách hàng khi cần thiết, giải quyết các yêu cầu, khiếu nại từ khách hàng;

Bảo quản tài sản của khách hàng khi được nhận gửi;

Vệ sinh khu vực lễ tân và chuẩn bị kết thúc ca làm việc;

Hoàn thành các báo cáo và công việc khác được giao.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Theo học chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Du lịch, Thương mại, Kinh tế hoặc các chuyên ngành có liên quan;

Tiếng Anh: Giao tiếp tốt, thành thạo 4 Kỹ năng;

Có khả năng xử lý tình huống, nhạy bén trong công việc;

Kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng, hệ thống phần mềm quản lý khách sạn.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÁI SAN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương chính thức + Thưởng SVC + Thưởng doanh số;

Chế độ cơ bản: Ăn ca, Gửi xe; BHXH, Thưởng Cống hiến, Lễ, Tết,...;

Chính sách: Ốm đau, Thai sản, Sinh nhật, Cưới hỏi,...;

Khác: Đồng phục theo tiêu chuẩn, Du lịch, Staff Party, YEP, Quỹ Khuyến học,...

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÁI SAN

