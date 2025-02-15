Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÁI SAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÁI SAN
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÁI SAN

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 187 Hàng Bông, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Chào đón khách hàng một cách thân thiện, cởi mở;
Tiến hành đúng quy trình nhận - trả phòng cho khách;
Cung cấp thông tin về các dịch vụ hiện có tại khách sạn;
Nắm thông tin về những yêu cầu đặc biệt của khách để phục vụ kịp thời;
Sắp xếp các hồ sơ lưu trú, giấy tờ liên quan đến công việc của lễ tân;
Cập nhật tình trạng phòng, lưu trữ hồ sơ khách;
Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện hỗ trợ khách hàng khi cần thiết, giải quyết các yêu cầu, khiếu nại từ khách hàng;
Bảo quản tài sản của khách hàng khi được nhận gửi;
Vệ sinh khu vực lễ tân và chuẩn bị kết thúc ca làm việc;
Hoàn thành các báo cáo và công việc khác được giao.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Theo học chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Du lịch, Thương mại, Kinh tế hoặc các chuyên ngành có liên quan;
Tiếng Anh: Giao tiếp tốt, thành thạo 4 Kỹ năng;
Có khả năng xử lý tình huống, nhạy bén trong công việc;
Kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng, hệ thống phần mềm quản lý khách sạn.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÁI SAN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương chính thức + Thưởng SVC + Thưởng doanh số;
Chế độ cơ bản: Ăn ca, Gửi xe; BHXH, Thưởng Cống hiến, Lễ, Tết,...;
Chính sách: Ốm đau, Thai sản, Sinh nhật, Cưới hỏi,...;
Khác: Đồng phục theo tiêu chuẩn, Du lịch, Staff Party, YEP, Quỹ Khuyến học,...
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÁI SAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 25-27 Ngõ Trạm, Phường Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

