Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Asahi Japan tuyển dụng vị trí Nhân viên Lễ tân tòa nhà làm việc tại, yêu cầu công việc như sau:

- Trực Lễ tân tại sảnh Tòa nhà theo lịch phân công hàng ngày.

- Tiếp đón khách đến làm việc tại Tòa nhà.

- Tiếp nhận tất cả những ý kiến của khách hàng, tổng hợp thông tin trình BQL tòa nhà xem xét giải quyết.

- Tiếp nhận đơn đăng ký sử dụng dịch vụ Tòa nhà của khách hàng.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên.

- Ngoại hình ưa nhìn.

- Nhanh nhẹn, linh hoạt.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm lễ tân tòa nhà hoặc lễ tân văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập từ 7tr+ Thưởng KPIs

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

- Cơ hội học tập và thăng tiến.

- Được tham quan, nghỉ mát trong và ngoài nước

- Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Pháp luật về BHXH. BHYT, BHTN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN

