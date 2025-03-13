Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 136 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm ...và 2 địa điểm khác, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Chào đón khách hàng với thái độ niềm nở, thân thiện, và chuyên nghiệp.

Hỗ trợ khách hàng đăng ký thông tin và giải đáp các thắc mắc ban đầu.

Giới thiệu và tư vấn các gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Cung cấp thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi, quy trình và lợi ích của các dịch vụ.

Phối hợp với thu ngân trong việc quản lý danh sách khách hàng chờ sử dụng dịch vụ.

Điều phối khách hàng đến các khu vực tương ứng để trải nghiệm dịch vụ.

Chủ động giới thiệu và bán các sản phẩm/dịch vụ bổ trợ của công ty. Ghi nhận phản hồi từ khách hàng để cải thiện hiệu quả tư vấn và bán hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

Đảm bảo khu vực lễ tân luôn sạch sẽ, gọn gàng và thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp của công ty.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương là một lợi thế

Biết sử dụng các phần mềm tin học văn phòng

Ngoại hình ưu nhìn, thái độ thân thiện, chuyên nghiệp

Kỹ năng giao tiếp và ứng biến tốt trực tiếp

Thái độ làm việc chăm chỉ, trung thực, tích cực

Có thể giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin