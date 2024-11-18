Tuyển Digital Marketing THỜI TRANG HASHTAGEM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12 Hoa Lài, Phường 7, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Đề xuất các deal & minigame cho mỗi phiên livestream phù hợp với từng chiến dịch.

Cập nhật xu hướng sản phẩm, hình ảnh nội dung sản phẩm liên tục trên các kênh online.

Hỗ trợ tư vấn sản phẩm bán hàng qua các kênh online của Công ty: tiktok, shopee (livestream và box chat).

Lên kịch bản và setup livestream.

Trò chuyện với người xem livestream, giải đáp thắc mắc, trả lời câu hỏi của người xem về sản phẩm, giá bán, chính sách, chương trình khuyến mại, cách sử dụng sản phẩm, cách đặt hàng, mua hàng.

Booking và sắp lịch live.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu giới tính, từ 18 – 28 tuổi

Đã có kinh nghiệm livestream, (ưu tiên mặt hàng thời trang), hiểu về quy định, thuật toán nền tảng TMĐT

Có niềm đam mê, hiểu biết, hứng thú với thời trang.

Có mắt thẩm mỹ, phối đồ.

Có ngoại hình, gương mặt ưa nhìn, tự tin là 1 lợi thế.

Có khả năng kiểm soát livestream, diễn đạt ngôn từ & giao tiếp, tương tác tốt.

Khả năng bắt trend tốt, luôn cập nhật các xu hướng video mới nhất (Tiktok,Reels...)

Kiên nhẫn, không ngại thay đổi khi được yêu cầu, chịu được áp lực cao

Nhiệt tình, năng động, nhạy bén, hòa đồng, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

Tại THỜI TRANG HASHTAGEM Thì Được Hưởng Những Gì

Cast: 120k - 150k/h, thưởng theo hiệu suất kết quả kinh doanh.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công việc.

Được đào tạo bài bản khi bắt đầu làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại THỜI TRANG HASHTAGEM

