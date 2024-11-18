Tuyển Digital Marketing THỜI TRANG HASHTAGEM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

THỜI TRANG HASHTAGEM
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại THỜI TRANG HASHTAGEM

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 12 Hoa Lài, Phường 7, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Đề xuất các deal & minigame cho mỗi phiên livestream phù hợp với từng chiến dịch.
Cập nhật xu hướng sản phẩm, hình ảnh nội dung sản phẩm liên tục trên các kênh online.
Hỗ trợ tư vấn sản phẩm bán hàng qua các kênh online của Công ty: tiktok, shopee (livestream và box chat).
Lên kịch bản và setup livestream.
Trò chuyện với người xem livestream, giải đáp thắc mắc, trả lời câu hỏi của người xem về sản phẩm, giá bán, chính sách, chương trình khuyến mại, cách sử dụng sản phẩm, cách đặt hàng, mua hàng.
Booking và sắp lịch live.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu giới tính, từ 18 – 28 tuổi
Đã có kinh nghiệm livestream, (ưu tiên mặt hàng thời trang), hiểu về quy định, thuật toán nền tảng TMĐT
Có niềm đam mê, hiểu biết, hứng thú với thời trang.
Có mắt thẩm mỹ, phối đồ.
Có ngoại hình, gương mặt ưa nhìn, tự tin là 1 lợi thế.
Có khả năng kiểm soát livestream, diễn đạt ngôn từ & giao tiếp, tương tác tốt.
Khả năng bắt trend tốt, luôn cập nhật các xu hướng video mới nhất (Tiktok,Reels...)
Kiên nhẫn, không ngại thay đổi khi được yêu cầu, chịu được áp lực cao
Nhiệt tình, năng động, nhạy bén, hòa đồng, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

Tại THỜI TRANG HASHTAGEM Thì Được Hưởng Những Gì

Cast: 120k - 150k/h, thưởng theo hiệu suất kết quả kinh doanh.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công việc.
Được đào tạo bài bản khi bắt đầu làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại THỜI TRANG HASHTAGEM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 12 Hoa Lài, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

