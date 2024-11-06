Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Thương Mại VUCCN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Bình Minh Garden, số 93 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội, Long Biên

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Nhận sản phẩm mẫu của công ty, quảng cáo sản phẩm, phụ trách livestream các sản phẩm

- Giải đáp và hỗ trợ các câu hỏi liên quan đến sản phẩm

- Hỗ trợ chuẩn bị, trong và sau khi livestream

- Livestream bán hàng các sản phẩm của công ty

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưa nhìn, tự tin trong giao tiếp, xử lí tình huống nhanh

- Hoạt bát, nhanh nhẹn, chăm chỉ

- Ưu tiên biết Tiếng Trung nghe nói cơ bản đủ để giao tiếp với sếp ( không yêu cầu chứng chỉ)

- Ưu tiên có kinh nghiệm live hoặc quảng cáo

Tại Công ty TNHH Thương Mại VUCCN Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc thoải mái, sếp dễ tính

- Ngày nghỉ và chế độ bảo hiểm theo luật lao động VN

- Du lịch hàng năm

- Trợ cấp đi lại, điện thoại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại VUCCN

