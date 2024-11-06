Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Thương Mại VUCCN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty TNHH Thương Mại VUCCN
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu đô thị Bình Minh Garden, số 93 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội, Long Biên
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Nhận sản phẩm mẫu của công ty, quảng cáo sản phẩm, phụ trách livestream các sản phẩm
- Giải đáp và hỗ trợ các câu hỏi liên quan đến sản phẩm
- Hỗ trợ chuẩn bị, trong và sau khi livestream
- Livestream bán hàng các sản phẩm của công ty
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưa nhìn, tự tin trong giao tiếp, xử lí tình huống nhanh
- Hoạt bát, nhanh nhẹn, chăm chỉ
- Ưu tiên biết Tiếng Trung nghe nói cơ bản đủ để giao tiếp với sếp ( không yêu cầu chứng chỉ)
- Ưu tiên có kinh nghiệm live hoặc quảng cáo
Tại Công ty TNHH Thương Mại VUCCN Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc thoải mái, sếp dễ tính
- Ngày nghỉ và chế độ bảo hiểm theo luật lao động VN
- Du lịch hàng năm
- Trợ cấp đi lại, điện thoại
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại VUCCN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
