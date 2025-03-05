Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YUFEI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YUFEI
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Xây dựng, triển khai và quản lý các chiến lược PR nhằm nâng cao hình ảnh thương hiệu.
Viết bài PR, nội dung truyền thông cho các kênh truyền thông của công ty (Website, Fanpage, TikTok, v.v.).
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với báo chí, KOL/KOC, đối tác truyền thông.
Theo dõi, phân tích và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch PR, đề xuất cải thiện.
Cập nhật xu hướng truyền thông, thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất chiến lược phù hợp.
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tiếng Trung hoặc tiếng Anh tốt
Am hiểu về livestream và vận hành Tiktok
Có kinh nghiệm làm việc với KOL/KOC là một lợi thế.
Có kinh nghiệm làm việc liên quan đến PR là một lợi thế.
Sáng tạo, năng động và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Có kiến thức và đam mê với ngành hàng mỹ phẩm, làm đẹp.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.
Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YUFEI Thì Được Hưởng Những Gì
Phúc lợi: Trợ cấp tiền điện thoại, thưởng chuyên cần, hỗ trợ ăn trưa.
Mức lương: 3000-4000 RMB
Thời gian làm việc: Nghỉ thứ 7, Chủ Nhật (làm việc 5 ngày/tuần).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực bán lẻ và hàng tiêu dùng.
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong ngành PR & Truyền thông.
Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng chuyên môn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo với nhiều cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YUFEI
