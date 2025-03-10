Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MEDIPHARM VIỆT NAM - CHI NHÁNH MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 354/24C, Quốc Lộ 1A, Hưng Hòa B, Bình Tân,Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc

Xây dựng kế hoạch marketing tổng thể và kế hoạch phát triển và nhận diện thương hiệu.

Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên các kênh Online: Google, Facebook, Zalo....

Triển khai các chiến dịch quảng bá và xây dựng thương hiệu qua các công cụ Digital Marketing (SEO/SEM, Online Advertising, Email Marketing, Mobile Marketing, Social Media, SMS Marketing, Affiliate Marketing...), bao gồm cả triển khai thử nghiệm và đánh giá kết quả.

Xây dựng thương hiệu công ty.

Hỗ trợ các Phòng ban khác khi có các công việc liên quan.

Yêu Cầu Công Việc

Có kiến thức về e-Commerce Marketplace và các nền tảng trên Digital (Zalo, Tiktok,Adnetwork,...)

Có kiến thức về SEO, Google Analylist và webmaster Tool là một lợi thế.

Tốt nghiệm Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Marketing

Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động trong công việc

Quyền Lợi

BHXH, BHYT, BHTN...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động, tạo điều kiện tối đa để nhân viên phát triển bản thân

Teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm;

Tham gia các hoạt động văn hoá thể thao (bóng đá, văn nghệ...), các hoạt động vui chơi

Cách Thức Ứng Tuyển

