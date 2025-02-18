Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP DOUM PALM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 59, Đường Số 28, Khu Đô Thị An Phú, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Phụ trách và phát triển kênh Tiktok của công ty, theo dõi và cập nhật nội dung cho kênh TikTok của công ty, đảm bảo nội dung thu hút và phù hợp với xu hướng hiện tại.

- Nghiên cứu thị trường, xu hướng, lập kế hoạch và triển khai thực hiện bán sản phẩm của kênh tiktokshop.

- Lên ý tưởng và tạo nội dung sáng tạo cho các chiến dịch marketing trên tiktok.

- Hỗ trợ tìm kiếm, xây dựng mối quan hệ với các nhà sáng tạo, đối tác Marketing Online, KOLs để phối hợp thúc đẩy tiếp thị liên kết qua kênh nhà sáng tạo.

- Hỗ trợ việc quay, chụp, edit hình ảnh và chỉnh sửa video hàng ngày phù hợp với sản phẩm của công ty.

- Đề xuất, góp ý cải tiến nội dung quảng cáo.

- Báo cáo công việc theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

- Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự đồng bộ trong các hoạt động marketing.

- Cập nhật thông tin chính sách từ kênh bán hàng tiktok, ngành hàng; báo cáo tình hình thị trường và kết quả kinh doanh cho cấp trên.

- Các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành như Quản Trị Kinh Doanh, Marketing, Truyền Thông hoặc các lĩnh vực có liên quan.

- Hiểu biết về marketing số và quảng cáo trên nền tảng Tiktok.

- Tư duy chiến lược và khả năng thích ứng nhanh với các thay đổi của nền tảng.

- Khả năng sáng tạo nội dung video hấp dẫn và phù hợp với thương hiệu.

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm vận hành video có liên quan đến sản phẩm mỹ phẩm làm đẹp, ưu tiên có kinh nghiệm xây dựng tài khoản Tiktok từ con số 0.

- Lập kế hoạch content video quảng bá (Vui lòng đính kèm những nội dung có thể kiểm tra được).

- Có kĩ năng quay video, cắt ghép và chỉnh sửa.

- Có kiến thức sâu rộng về xu hướng Tiktok và cách tạo nội dung viral.

- Có kinh nghiệm về marketing trên nền tảng Digital Marketing khác là một lợi thế (Đính kèm những nội dung có thể kiểm tra được).

- Hiểu biết về cơ chế hoạt động của sàn.

- Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc nhóm tốt, phối hợp hiệu quả với các bộ phận khác.

- Có định hướng mục tiêu rõ ràng, dám đương đầu với thử thách, năng lực học hỏi cao, có tư duy cởi mở, năng lực tổng hợp, giao tiếp tốt.

- Tính cách điềm tĩnh, làm việc cẩn thận, tỉ mỉ.

- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP DOUM PALM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 10.000.000 - 15.000.000 VND + thưởng (mức lương có thể thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm).

- Được tham gia đầy đủ BHXH, lương tháng 13,...và các chính sách khác theo quy định của công ty.

- Nghỉ 12 ngày phép/năm.

- Cơ hội thăng tiến trong công việc.

- Môi trường trẻ, tôn trọng công bằng – minh bạch – chân thành, tinh thần hợp tác cùng có lợi, tôn trọng sự khác biệt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP DOUM PALM

