Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 09 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên các kênh Online: Facebook/ Tiktok...;

Phát triển các kênh quảng cáo mới trên nền tảng digital;

Hỗ trợ quản lý ngân sách marketing đã được phân bố. Theo dõi và báo cáo hiệu quả các hoạt động đã được triển khai;

Nắm rõ quy định kỹ thuật của từng kênh digital để tối ưu hóa nội dung, hình ảnh và chất lượng quảng cáo;

Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ công việc và kết quả đề ra;

Nam/nữ biết sử dụng các công cụ Photoshop, edit cơ bản.

Nam/nữ biết sử dụng các công cụ Photoshop, edit cơ bản.

Có từ 03 đến 06 tháng kinh nghiệm (Facebook/Tiktok)

Khả năng lập kế hoạch, tổ chức và triển khai công việc;

Thu nhập: 10-20 triệu (LCB Deal lương theo năng lực + % KPI + Phụ cấp)

Thu nhập: 10-20 triệu (LCB Deal lương theo năng lực + % KPI + Phụ cấp)

Thử việc 1 tháng nhận 100% lương cứng, không yêu cầu laptop;

Có team Content, Media, Design hỗ trợ về nội dung và hình ảnh

Được Công ty phụ cấp chi phí gửi xe + ăn trưa;

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác như: BHXH, BHYT, Nghỉ phép 12 ngày/ năm, Nghỉ Lễ - Tết, tiệc của năm, tháng..., được đi tham quan du lịch 01 lần/năm, thưởng lương tháng thứ 13, thưởng hiệu quả kinh doanh...;

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện giúp nhân sự hoàn thiện kỹ năng và kiến thức;

Có cơ hội thăng tiến cao theo lộ trình cụ thể, rõ ràng.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

