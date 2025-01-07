Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 09 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên các kênh Online: Facebook/ Tiktok...;
Phát triển các kênh quảng cáo mới trên nền tảng digital;
Hỗ trợ quản lý ngân sách marketing đã được phân bố. Theo dõi và báo cáo hiệu quả các hoạt động đã được triển khai;
Nắm rõ quy định kỹ thuật của từng kênh digital để tối ưu hóa nội dung, hình ảnh và chất lượng quảng cáo;
Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ công việc và kết quả đề ra;
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ biết sử dụng các công cụ Photoshop, edit cơ bản.
Có từ 03 đến 06 tháng kinh nghiệm (Facebook/Tiktok)
Khả năng lập kế hoạch, tổ chức và triển khai công việc;
Có từ 03 đến 06 tháng kinh nghiệm (Facebook/Tiktok)
Khả năng lập kế hoạch, tổ chức và triển khai công việc;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10-20 triệu (LCB Deal lương theo năng lực + % KPI + Phụ cấp)
Thử việc 1 tháng nhận 100% lương cứng, không yêu cầu laptop;
Có team Content, Media, Design hỗ trợ về nội dung và hình ảnh
Được Công ty phụ cấp chi phí gửi xe + ăn trưa;
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác như: BHXH, BHYT, Nghỉ phép 12 ngày/ năm, Nghỉ Lễ - Tết, tiệc của năm, tháng..., được đi tham quan du lịch 01 lần/năm, thưởng lương tháng thứ 13, thưởng hiệu quả kinh doanh...;
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện giúp nhân sự hoàn thiện kỹ năng và kiến thức;
Có cơ hội thăng tiến cao theo lộ trình cụ thể, rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
