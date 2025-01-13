Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 Triệu

Mức lương 2 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Khu Đô Thị Vinhomesmart City,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 2 - 2 Triệu

Viết bài, đăng tải content qua các kênh Social Media, SEO, Email Marketing, hội nhóm phụ huynh.

Tham gia lên kịch bản và phát triển kênh tiktok, cộng đồng Facebook.

Tìm kiếm và tư vấn cho học viên thông qua cộng đồng, fanpage của Legg hoặc đăng bài cá nhân.

Chăm sóc, tư vấn học viên khi khách có nhu cầu về sản phẩm của Công ty

Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chủ động và linh hoạt và sáng tạo trong công việc; tinh thần cầu tiến, không ngần ngại học hỏi.

Có khả năng viết tốt, yêu thích việc sản xuất nội dung. Ưu tiên ứng viên có thể thiết kế hình ảnh và làm video.

Thích các hoạt động tư vấn, làm việc với khách hàng.

Ưu tiên TTS có khả năng giao tiếp Tiếng Anh.

Thành thạo sử dụng các nền tảng mạng xã hội Facebook, Tiktok,,

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Nhiều cơ hội học hỏi thêm về marketing: content, truyền thông

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.

Được trau dồi thêm khả năng ngoại ngữ, tương tác và làm việc trực tiếp với các tài liệu Tiếng Anh.

Công ty đang mở rộng rất nhanh, rất nhiều cơ hội phát triển, cơ hội trở thành nhân sự chính thức của Công ty.

Hỗ trợ đóng dấu thực tập khi hoàn thành đủ thời gian thực tập yêu cầu.

Mức phụ cấp: Tối từ 2tr/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin