Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM
Mức lương
2 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Khu Đô Thị Vinhomesmart City,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 2 - 2 Triệu
Viết bài, đăng tải content qua các kênh Social Media, SEO, Email Marketing, hội nhóm phụ huynh.
Tham gia lên kịch bản và phát triển kênh tiktok, cộng đồng Facebook.
Tìm kiếm và tư vấn cho học viên thông qua cộng đồng, fanpage của Legg hoặc đăng bài cá nhân.
Chăm sóc, tư vấn học viên khi khách có nhu cầu về sản phẩm của Công ty
Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chủ động và linh hoạt và sáng tạo trong công việc; tinh thần cầu tiến, không ngần ngại học hỏi.
Có khả năng viết tốt, yêu thích việc sản xuất nội dung. Ưu tiên ứng viên có thể thiết kế hình ảnh và làm video.
Thích các hoạt động tư vấn, làm việc với khách hàng.
Ưu tiên TTS có khả năng giao tiếp Tiếng Anh.
Thành thạo sử dụng các nền tảng mạng xã hội Facebook, Tiktok,,
Có khả năng viết tốt, yêu thích việc sản xuất nội dung. Ưu tiên ứng viên có thể thiết kế hình ảnh và làm video.
Thích các hoạt động tư vấn, làm việc với khách hàng.
Ưu tiên TTS có khả năng giao tiếp Tiếng Anh.
Thành thạo sử dụng các nền tảng mạng xã hội Facebook, Tiktok,,
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Nhiều cơ hội học hỏi thêm về marketing: content, truyền thông
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.
Được trau dồi thêm khả năng ngoại ngữ, tương tác và làm việc trực tiếp với các tài liệu Tiếng Anh.
Công ty đang mở rộng rất nhanh, rất nhiều cơ hội phát triển, cơ hội trở thành nhân sự chính thức của Công ty.
Hỗ trợ đóng dấu thực tập khi hoàn thành đủ thời gian thực tập yêu cầu.
Mức phụ cấp: Tối từ 2tr/tháng
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.
Được trau dồi thêm khả năng ngoại ngữ, tương tác và làm việc trực tiếp với các tài liệu Tiếng Anh.
Công ty đang mở rộng rất nhanh, rất nhiều cơ hội phát triển, cơ hội trở thành nhân sự chính thức của Công ty.
Hỗ trợ đóng dấu thực tập khi hoàn thành đủ thời gian thực tập yêu cầu.
Mức phụ cấp: Tối từ 2tr/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI