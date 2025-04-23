Tuyển Nhân viên Marketing Havana Store làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 261 - 263 Phan Châu Trinh, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý & phát triển kênh TikTok, Shopee, social...

- Làm việc với KOL, Creator, xây dựng hệ thống Affiliate

- Triển khai & tối ưu quảng cáo đa nền tảng

- Nghiên cứu thị trường – xây dựng chiến lược marketing theo định hướng doanh nghiệp

- Lập kế hoạch tháng/quý theo mục tiêu doanh thu

- Đảm bảo thương hiệu được đồng bộ

- Phát triển chiến lược sản phẩm và đánh giá quản lý sản phẩm

- Làm các công việc khác được giao

- Thực hiện các hệ thống báo cáo theo yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến tuyền thông, kinh doanh hoặc thương mại điện tử

- Kinh nghiệm làm việc: Có kinh nghiệm ít nhất 02 năm trong lĩnh vực marketing online, đặc biệt AFF, Tiktok, Shopee, social

- Từng triển khai chiến dịch marketing tổng thể

- Có kinh nghiệm trong việc chạy quảng cáo đa nền tảng, tối ưu chi phí quảng cáo

- Hiểu về chuyển đổi, hành vi khách hàng

Tại Havana Store Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Havana Store

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin