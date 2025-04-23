Tuyển Nhân viên Marketing Havana Store làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Havana Store
- Đà Nẵng: 261
- 263 Phan Châu Trinh, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý & phát triển kênh TikTok, Shopee, social...
- Làm việc với KOL, Creator, xây dựng hệ thống Affiliate
- Triển khai & tối ưu quảng cáo đa nền tảng
- Nghiên cứu thị trường – xây dựng chiến lược marketing theo định hướng doanh nghiệp
- Lập kế hoạch tháng/quý theo mục tiêu doanh thu
- Đảm bảo thương hiệu được đồng bộ
- Phát triển chiến lược sản phẩm và đánh giá quản lý sản phẩm
- Làm các công việc khác được giao
- Thực hiện các hệ thống báo cáo theo yêu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm làm việc: Có kinh nghiệm ít nhất 02 năm trong lĩnh vực marketing online, đặc biệt AFF, Tiktok, Shopee, social
- Từng triển khai chiến dịch marketing tổng thể
- Có kinh nghiệm trong việc chạy quảng cáo đa nền tảng, tối ưu chi phí quảng cáo
- Hiểu về chuyển đổi, hành vi khách hàng
Tại Havana Store Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Havana Store
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI