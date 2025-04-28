Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XP-MEDIA GIA LAI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 07 Lương Nhữ Hộc, Hải Châu, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc

Tham gia vào các buổi đào tạo nội bộ, học các tài liệu để hỗ trợ cho việc nắm vững kiến thức sản phẩm, dịch vụ.

Tìm kiếm và thu thập data khách hàng mọi nền tảng có thể khai thác phục vụ việc mở rộng mạng lưới khách hàng.

Tư vấn (chat, telesale) thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ theo hướng dẫn của leader.

Tham gia các cuộc họp nội bộ của công ty nhằm đưa ra các giải pháp còn tồn đọng tại doanh nghiệp

Lập báo giá, phối hợp với nội bộ tư vấn khách hàng, chăm sóc khách hàng đến khi hợp đồng được chốt thành công đảm bảo sự hài lòng tuyệt đối từ khách hàng.

Theo dõi, phân tích và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ hằng ngày, tuần, tháng,...

Yêu Cầu Công Việc

Tổng thời gian tham gia chương trình thực tập: Từ 2 tháng trở lên

Thời gian làm việc: 10 buổi/ tuần

Hình thức thực tập: Offline.

Sinh viên năm 4 hoặc sinh viên mới ra trường. Ưu tiên sinh viên ngành marketing, truyền thông, quản trị kinh doanh

Có kỹ năng phối hợp làm việc nhóm và làm việc độc lập.

Có mục tiêu phát triển lâu dài ở vị trí cao hơn trong môi trường Agency.

Thái độ làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp, chủ động trong mọi vấn đề.

Quyền Lợi

Hỗ trợ phụ cấp trong tháng

Hoa hồng và thưởng theo sản phẩm

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức với mức lương khủng

Được đào tạo nghiệp vụ marketing từ cơ bản đến nâng cao, hỗ trợ dấu thực tập doanh nghiệp

Được cung cấp số liệu và hướng dẫn làm bài báo cáo nộp về trường

Được đào tạo kiến thức và kỹ năng thuyết phục khách hàng

Môi trường thoải mái, thân thiện, đồng nghiệp sẵn sàng hỗ trợ

Công việc khá đơn giản, nhẹ nhàng

Tham gia các hoạt động tập thể, team building

Cách Thức Ứng Tuyển

