Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 103 - 105, Hàm Nghi, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Thanh Khê, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tổ chức sự kiện, hội thảo, các chương trình promotion tại cơ sở cũng như các hoạt động tài trợ, ngoại khoá để tiếp cận tới khách hàng tiềm năng; nâng cao hình ảnh và phát triển thương hiệu.

Xây dựng mối quan hệ với các trường đại học, đơn vị truyền thông, báo chí, truyền hình

Quản lý kênh marketing online (Fanpage) của khu vực Đà Nẵng

Để đưa tin bài, truyền thông tới khách hàng về các chương trình của công ty

Đo lường, tối ưu và báo cáo theo định kỳ hiệu quả các hoạt động marketing; từ đó đưa ra đề xuất phát triển thương hiệu và tăng khách hàng.

Hỗ trợ lên ý tưởng và góp ý về các hoạt động chăm sóc khách hàng trên online và hoạt động tại cơ sở.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành QTKD, Marketing, sự kiện hoặc các ngành nghề khác có liên quan;

Hiểu biết và đam mê hoạt động marketing, tổ chức sự kiện;

Có hiểu biết về ads

Thiết kế hình ảnh trên Canva Pro và edit clip cơ bản trên Capcut

Có khả năng làm việc xoay ca;

Đam mê, nhiệt tình và trách nhiệm công việc;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH

