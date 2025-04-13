Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH
Ngày đăng tuyển: 13/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 103

- 105, Hàm Nghi, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Thanh Khê, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tổ chức sự kiện, hội thảo, các chương trình promotion tại cơ sở cũng như các hoạt động tài trợ, ngoại khoá để tiếp cận tới khách hàng tiềm năng; nâng cao hình ảnh và phát triển thương hiệu.
Xây dựng mối quan hệ với các trường đại học, đơn vị truyền thông, báo chí, truyền hình
Quản lý kênh marketing online (Fanpage) của khu vực Đà Nẵng
Để đưa tin bài, truyền thông tới khách hàng về các chương trình của công ty
Đo lường, tối ưu và báo cáo theo định kỳ hiệu quả các hoạt động marketing; từ đó đưa ra đề xuất phát triển thương hiệu và tăng khách hàng.
Hỗ trợ lên ý tưởng và góp ý về các hoạt động chăm sóc khách hàng trên online và hoạt động tại cơ sở.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành QTKD, Marketing, sự kiện hoặc các ngành nghề khác có liên quan;
Hiểu biết và đam mê hoạt động marketing, tổ chức sự kiện;
Có hiểu biết về ads
Thiết kế hình ảnh trên Canva Pro và edit clip cơ bản trên Capcut
Có khả năng làm việc xoay ca;
Đam mê, nhiệt tình và trách nhiệm công việc;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 176 Trường Sa, Phường 01, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

