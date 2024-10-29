Tuyển Nhân viên Marketing Strength Lab Private Fitness làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 338/1 Hoàng Diệu, phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Vietnam, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Sáng tạo và sản xuất các nội dung mạng xã hội trên các kênh: Facebook, Tiktok; Có khả năng quay, dựng và chỉnh sửa hình ảnh đơn giản bằng các phần mềm Canva và Capcut;

- Viết nội dung quảng cáo và nội dung thương hiệu theo khuân mẫu tiêu chuẩn;

- Nghiên cứu các đối tượng khách hàng và các nhu cầu của từng đối tượng để sáng tạo ra nội dung phù hợp;

- Đảm bảo KPIs theo mục tiêu cho trước hàng tuần/ hàng tháng.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 18 đến 25;

- Nhanh nhẹn, nhạy bén, sáng tạo, đam mê Marketing và muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực Marketing;

- Khả năng làm việc độc lập cao; chịu áp lực về hiệu quả công việc; trách nhiệm, không ngại thử thách;

- Có kinh nghiệm chạy quảng cáo Facebook Ads là một lợi thế;

- Có khả năng giải quyết vấn đề tốt.

Tại Strength Lab Private Fitness Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh và xứng đáng, lương cứng từ 6.000.000đ + KPI + hoa hồng + thưởng nóng hàng tháng (có thể thương lượng);

- Tập gym miễn phí với HLV;

- Môi trường làm việc trẻ trung (90% là 9X), đoàn kết, chuyên nghiệp, bùng cháy;

- Thời gian làm việc linh động: có mặt tại văn phòng từ 2-3 buổi/tuần, thời gian còn lại có thể làm việc tại nhà.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Strength Lab Private Fitness

