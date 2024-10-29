Tuyển Nhân viên Marketing Strength Lab Private Fitness làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Strength Lab Private Fitness làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 10 Triệu

Strength Lab Private Fitness
Ngày đăng tuyển: 29/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/12/2024
Strength Lab Private Fitness

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Strength Lab Private Fitness

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 338/1 Hoàng Diệu, phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Vietnam, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Sáng tạo và sản xuất các nội dung mạng xã hội trên các kênh: Facebook, Tiktok; Có khả năng quay, dựng và chỉnh sửa hình ảnh đơn giản bằng các phần mềm Canva và Capcut;
- Viết nội dung quảng cáo và nội dung thương hiệu theo khuân mẫu tiêu chuẩn;
- Nghiên cứu các đối tượng khách hàng và các nhu cầu của từng đối tượng để sáng tạo ra nội dung phù hợp;
- Đảm bảo KPIs theo mục tiêu cho trước hàng tuần/ hàng tháng.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 18 đến 25;
- Nhanh nhẹn, nhạy bén, sáng tạo, đam mê Marketing và muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực Marketing;
- Khả năng làm việc độc lập cao; chịu áp lực về hiệu quả công việc; trách nhiệm, không ngại thử thách;
- Có kinh nghiệm chạy quảng cáo Facebook Ads là một lợi thế;
- Có khả năng giải quyết vấn đề tốt.

Tại Strength Lab Private Fitness Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh và xứng đáng, lương cứng từ 6.000.000đ + KPI + hoa hồng + thưởng nóng hàng tháng (có thể thương lượng);
- Tập gym miễn phí với HLV;
- Môi trường làm việc trẻ trung (90% là 9X), đoàn kết, chuyên nghiệp, bùng cháy;
- Thời gian làm việc linh động: có mặt tại văn phòng từ 2-3 buổi/tuần, thời gian còn lại có thể làm việc tại nhà.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Strength Lab Private Fitness

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Strength Lab Private Fitness

Strength Lab Private Fitness

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 105 Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nắng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

