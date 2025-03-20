Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN 2G EDUCATION - TRAINING ACADEMY làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN 2G EDUCATION - TRAINING ACADEMY
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Nhân viên Marketing

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: 65 Lê Hồng Phong, Phường Hưng Bình, TP Vinh, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Chịu trách nhiệm lên ý tưởng & trực tiếp sản xuất nội dung hàng ngày cho Fanpage được giao với tiêu chí: đa dạng hình thức (ảnh, video,...), sáng tạo & thu hút, bắt trend trên các nền tảng Facebook, Tiktok,...
Tham gia hỗ trợ các sự kiện, hoạt động ngoại khóa của công ty
Phối hợp với các phòng ban khác để triển khai công việc hiệu quả
Hỗ trợ các công việc marketing khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 21 tuổi trở lên
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan
Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm Marketing.
Thành thạo sử dụng Photoshop, Capcut, Canva và các công cụ thiết kế khác.
Có khả năng sáng tạo nội dung và viết bài marketing, bắt trend tốt.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt,
Có hiểu biết về xu hướng giáo dục và đào tạo là một lợi thế
Chủ động, sáng tạo và có khả năng học hỏi nhanh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 2G EDUCATION - TRAINING ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đào tạo về marketing trong lĩnh vực giáo dục
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Nghỉ phép năm, nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
14 ngày nghỉ phép/1 năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 2G EDUCATION - TRAINING ACADEMY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu nhà ở dịch vụ thương mại và văn phòng, Ngõ 20, Đường Lê Hồng Phong, Khối 23, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

