Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN 2G EDUCATION - TRAINING ACADEMY làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: 65 Lê Hồng Phong, Phường Hưng Bình, TP Vinh, TP Vinh

Mô Tả Công Việc

Chịu trách nhiệm lên ý tưởng & trực tiếp sản xuất nội dung hàng ngày cho Fanpage được giao với tiêu chí: đa dạng hình thức (ảnh, video,...), sáng tạo & thu hút, bắt trend trên các nền tảng Facebook, Tiktok,...

Tham gia hỗ trợ các sự kiện, hoạt động ngoại khóa của công ty

Phối hợp với các phòng ban khác để triển khai công việc hiệu quả

Hỗ trợ các công việc marketing khác theo yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: 21 tuổi trở lên

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm Marketing.

Thành thạo sử dụng Photoshop, Capcut, Canva và các công cụ thiết kế khác.

Có khả năng sáng tạo nội dung và viết bài marketing, bắt trend tốt.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt,

Có hiểu biết về xu hướng giáo dục và đào tạo là một lợi thế

Chủ động, sáng tạo và có khả năng học hỏi nhanh

Quyền Lợi

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được đào tạo về marketing trong lĩnh vực giáo dục

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Nghỉ phép năm, nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

14 ngày nghỉ phép/1 năm

Cách Thức Ứng Tuyển

