Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 242 Đ. Trần Hưng Đạo, Nguyễn Cư Trinh,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Ứng dụng công nghệ AI để tạo ra nội dung sáng tạo (video, hình ảnh) phục vụ cho các chiến dịch quảng bá du lịch.

Xây dựng, quản lý và phát triển nội dung trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube…).

Phối hợp với đội ngũ Marketing để lên ý tưởng và thực hiện các chiến dịch quảng cáo, truyền thông.

Tìm hiểu và áp dụng các xu hướng công nghệ mới để nâng cao hiệu quả sáng tạo nội dung.

Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến Marketing theo yêu cầu.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần đam mê với sáng tạo nội dung số và công nghệ AI.

Trẻ trung, năng động, có tinh thần học hỏi và khám phá cái mới.

Có tư duy sáng tạo, yêu thích du lịch và mong muốn phát triển trong ngành Marketing.

Có kỹ năng cơ bản về chỉnh sửa video, hình ảnh là một lợi thế.

Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng AI để hỗ trợ công việc sáng tạo.

Khả năng làm việc nhóm và chịu áp lực tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Được thưởng các dịp lễ, tết.

Được training các kỹ năng và chuyên môn ngành nghề.

Được tham gia các chương trình Company trip và Team building thường niên của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS

