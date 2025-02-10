Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Phòng Khám Đa Khoa Hepa Phước An làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Phòng Khám Đa Khoa Hepa Phước An làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Phòng Khám Đa Khoa Hepa Phước An
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Phòng Khám Đa Khoa Hepa Phước An

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Phước:

- Bình Phước

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng nội dung quảng cáo trên websize, truyền thông
- Xây dựng kế hoạch dịch vụ trình BGĐ phê duyệt trước các ngày lễ, Tết
- Cập nhật các thông tin dịch vụ tại bệnh viện đến khách hàng một cách nhanh nhất
- Chăm sóc khách hàng do cá nhân tìm kiếm trước và sau khi ký hợp đồng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của bệnh viện.
- Lên kế hoạch phát triển các sản phẩm/dịch vụ nội viện - ngoại viện, phối hợp với các bộ phận để triển khai kế hoạch.
- Tổng hợp, phân tích nhu cầu của khách hàng, báo cáo lên cấp trên tiến độ hoạt động của cá nhân theo ngày/tuần/tháng/năm.
- Theo dõi tiến độ công việc được giao phó .
- Bám sát chỉ tiêu cá nhân và phấn đấu để đạt và vượt chỉ tiêu cá nhân, đóng góp vào chỉ tiêu chung của phòng, đạt mục tiêu chung theo tháng, quý, năm.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao phó.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm về truyền thông
- Kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí tương đương

Tại Công Ty Cổ Phần Phòng Khám Đa Khoa Hepa Phước An Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phòng Khám Đa Khoa Hepa Phước An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Phòng Khám Đa Khoa Hepa Phước An

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: ô số 1 - Lô PC - B41 - 2H KDC Phú Chánh B - Phường Hoà Phú - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

