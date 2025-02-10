Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Phòng Khám Đa Khoa Hepa Phước An làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

- Xây dựng nội dung quảng cáo trên websize, truyền thông

- Xây dựng kế hoạch dịch vụ trình BGĐ phê duyệt trước các ngày lễ, Tết

- Cập nhật các thông tin dịch vụ tại bệnh viện đến khách hàng một cách nhanh nhất

- Chăm sóc khách hàng do cá nhân tìm kiếm trước và sau khi ký hợp đồng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của bệnh viện.

- Lên kế hoạch phát triển các sản phẩm/dịch vụ nội viện - ngoại viện, phối hợp với các bộ phận để triển khai kế hoạch.

- Tổng hợp, phân tích nhu cầu của khách hàng, báo cáo lên cấp trên tiến độ hoạt động của cá nhân theo ngày/tuần/tháng/năm.

- Theo dõi tiến độ công việc được giao phó .

- Bám sát chỉ tiêu cá nhân và phấn đấu để đạt và vượt chỉ tiêu cá nhân, đóng góp vào chỉ tiêu chung của phòng, đạt mục tiêu chung theo tháng, quý, năm.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao phó.