Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Truyền Thông và Quảng Cáo Siêu Kinh Doanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Truyền Thông và Quảng Cáo Siêu Kinh Doanh
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 36, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
· Tìm kiếm khách hàng mới, phát triển mở rộng thị trường kinh doanh.
· Liên hệ, tư vấn khách hàng về những dịch vụ công ty cung cấp bao gồm:
+ Quản trị web
+ Quảng cáo google, facebook
+ Maps doanh nghiệp, APP...
· Đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng.
· Chăm sóc khách hàng sau khi bàn giao sản phẩm.
· Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đam mê lĩnh vực quảng cáo Digital Marketing (SEO, Google Ads, Facebook Ads,...)
Tốt nghiệp các chuyên ngành: Marketing, Quản Trị Kinh Doanh,... ngành nghề nào nếu bạn có đam mê với lĩnh vực quảng cáo.
Kỹ năng lập kế hoạch, nghiên cứu dự án, quản lý thời gian, quản lý công việc.
Kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp cùng các bộ phận liên quan.
Tại Công ty TNHH Truyền Thông và Quảng Cáo Siêu Kinh Doanh Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết.
Tổ chức sinh nhật, tặng hoa,…
Được đào tạo về digital marketing, cách tư vấn,...
Thưởng doanh số, thưởng card,....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền Thông và Quảng Cáo Siêu Kinh Doanh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
