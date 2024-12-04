Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Truyền Thông và Quảng Cáo Siêu Kinh Doanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 36, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

· Tìm kiếm khách hàng mới, phát triển mở rộng thị trường kinh doanh.

· Liên hệ, tư vấn khách hàng về những dịch vụ công ty cung cấp bao gồm:

+ Quản trị web

+ Quảng cáo google, facebook

+ Maps doanh nghiệp, APP...

· Đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng.

· Chăm sóc khách hàng sau khi bàn giao sản phẩm.

· Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê lĩnh vực quảng cáo Digital Marketing (SEO, Google Ads, Facebook Ads,...)

Tốt nghiệp các chuyên ngành: Marketing, Quản Trị Kinh Doanh,... ngành nghề nào nếu bạn có đam mê với lĩnh vực quảng cáo.

Kỹ năng lập kế hoạch, nghiên cứu dự án, quản lý thời gian, quản lý công việc.

Kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp cùng các bộ phận liên quan.

Tại Công ty TNHH Truyền Thông và Quảng Cáo Siêu Kinh Doanh Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết.

Tổ chức sinh nhật, tặng hoa,…

Được đào tạo về digital marketing, cách tư vấn,...

Thưởng doanh số, thưởng card,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền Thông và Quảng Cáo Siêu Kinh Doanh

