Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Xây dựng kế hoạch Marketing hàng tháng

- Biên tập content - Quản trị page

- Hỗ trợ các công việc tại cửa hàng, các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Cần biết chụp ảnh, quay phim, biết design, edit video.

- Chăm sóc page,...

- Có khả năng giao tiếp tốt, tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng.

- Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần tự giác, trách nhiệm cao trong công việc.

-Địa điểm làm việc: BT06-23 Khu ngoại giao đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 8 triệu

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến và cơ hội đào tạo nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin