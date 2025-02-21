Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
- Xây dựng kế hoạch Marketing hàng tháng
- Biên tập content - Quản trị page
- Hỗ trợ các công việc tại cửa hàng, các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Cần biết chụp ảnh, quay phim, biết design, edit video.
- Chăm sóc page,...
- Có khả năng giao tiếp tốt, tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng.
- Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần tự giác, trách nhiệm cao trong công việc.
-Địa điểm làm việc: BT06-23 Khu ngoại giao đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 8 triệu
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến và cơ hội đào tạo nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
