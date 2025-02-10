Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÓA MỸ PHẨM BELL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Trung Văn - Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Viết content và làm hình ảnh phù hợp

Chạy quảng cáo Fb để tiếp cận khách hàng

Tối ưu quảng cáo

Tương tác với bộ phận Sale để đạt mục tiêu chung

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thái độ tốt, chăm chỉ trong công việc

Có laptop cá nhân

Có kinh nghiệm >3 tháng hoặc biết set ads cơ bản

Ưu tiên từng chạy mỹ phẩm, TPCN, VPCS

Sinh năm 1996-2005

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÓA MỸ PHẨM BELL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng : 7.000.000 + % doanh số + thưởng nóng, thưởng tháng (> 6 tháng)

Thưởng: Lễ Tết, đám Hiếu, Hỉ…

Làm trong môi trường năng động, nhiệt huyết

Được phát triển bản thân từ lãnh đạo trong và ngoài công ty

Được thể hiện bản thân và đóng góp ý kiến

Du lịch, party hàng năm

Cơ hội thăng tiến lên Leader

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÓA MỸ PHẨM BELL

