Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÓA MỸ PHẨM BELL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÓA MỸ PHẨM BELL
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: KĐT Trung Văn
- Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Viết content và làm hình ảnh phù hợp
Chạy quảng cáo Fb để tiếp cận khách hàng
Tối ưu quảng cáo
Tương tác với bộ phận Sale để đạt mục tiêu chung
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thái độ tốt, chăm chỉ trong công việc
Có laptop cá nhân
Có kinh nghiệm >3 tháng hoặc biết set ads cơ bản
Ưu tiên từng chạy mỹ phẩm, TPCN, VPCS
Sinh năm 1996-2005
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÓA MỸ PHẨM BELL Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng : 7.000.000 + % doanh số + thưởng nóng, thưởng tháng (> 6 tháng)
Thưởng: Lễ Tết, đám Hiếu, Hỉ…
Làm trong môi trường năng động, nhiệt huyết
Được phát triển bản thân từ lãnh đạo trong và ngoài công ty
Được thể hiện bản thân và đóng góp ý kiến
Du lịch, party hàng năm
Cơ hội thăng tiến lên Leader
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÓA MỸ PHẨM BELL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
