Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH 1986 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH 1986 Việt Nam
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 112 Nguyễn Văn Tuyết,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Xây dựng và triển khai các chiến lược truyền thông cho thương hiệu trên các nền tảng mạng xã hội.
Xây dựng bộ từ khoá chuẩn SEO cho website của brand
Lên kế hoạch nội dung (content plan), chiến dịch quảng cáo, chương trình khuyến mãi phù hợp.
Sáng tạo nội dung hấp dẫn (bài viết, hình ảnh, video) phù hợp với tệp khách hàng mục tiêu.
Triển khai và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo để đạt hiệu quả tối đa.
Phối hợp làm việc với bộ phận khác để đảm bảo công việc.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí Marketing
Am hiểu về các công cụ quảng cáo Facebook ads, Tiktok ads, đo lường traffic
Kỹ năng sáng tạo nội dung (content writing), hiểu biết về xu hướng trên mạng xã hội.
Chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm và nhiệt huyết với công việc.
Có khả năng làm việc nhóm tốt, chịu được áp lực cao.
Am hiểu về các công cụ quảng cáo Facebook ads, Tiktok ads, đo lường traffic
Kỹ năng sáng tạo nội dung (content writing), hiểu biết về xu hướng trên mạng xã hội.
Chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm và nhiệt huyết với công việc.
Có khả năng làm việc nhóm tốt, chịu được áp lực cao.
Tại Công Ty TNHH 1986 Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc tại hệ thống Quán Nhậu lớn nhất Hà Nội (hiện tại 16 cơ sở), môi trường trẻ, nhiều cơ hội thăng tiến.
Được cung cấp đầy đủ tài nguyên, ngân sách hỗ trợ triển khai công việc.
Được hưởng các chính sách bảo hiểm theo quy định công ty.
Được đào tạo kiến thức chuyên môn về MKT.
Cơ hội được kết nối, mở rộng mối quan hệ, làm việc cùng nhiều đối tác lớn: Vin Group, Grab, Be Việt Nam,...
Văn phòng xịn xò: máy matxa, nghỉ ngơi sô-pha tủ lạnh đủ đồ ăn, đồ uống.
Hỗ trợ ăn trưa tại công ty
Được cung cấp đầy đủ tài nguyên, ngân sách hỗ trợ triển khai công việc.
Được hưởng các chính sách bảo hiểm theo quy định công ty.
Được đào tạo kiến thức chuyên môn về MKT.
Cơ hội được kết nối, mở rộng mối quan hệ, làm việc cùng nhiều đối tác lớn: Vin Group, Grab, Be Việt Nam,...
Văn phòng xịn xò: máy matxa, nghỉ ngơi sô-pha tủ lạnh đủ đồ ăn, đồ uống.
Hỗ trợ ăn trưa tại công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH 1986 Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI