Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH 1986 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 112 Nguyễn Văn Tuyết,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Xây dựng và triển khai các chiến lược truyền thông cho thương hiệu trên các nền tảng mạng xã hội.

Xây dựng bộ từ khoá chuẩn SEO cho website của brand

Lên kế hoạch nội dung (content plan), chiến dịch quảng cáo, chương trình khuyến mãi phù hợp.

Sáng tạo nội dung hấp dẫn (bài viết, hình ảnh, video) phù hợp với tệp khách hàng mục tiêu.

Triển khai và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo để đạt hiệu quả tối đa.

Phối hợp làm việc với bộ phận khác để đảm bảo công việc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí Marketing

Am hiểu về các công cụ quảng cáo Facebook ads, Tiktok ads, đo lường traffic

Kỹ năng sáng tạo nội dung (content writing), hiểu biết về xu hướng trên mạng xã hội.

Chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm và nhiệt huyết với công việc.

Có khả năng làm việc nhóm tốt, chịu được áp lực cao.

Tại Công Ty TNHH 1986 Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại hệ thống Quán Nhậu lớn nhất Hà Nội (hiện tại 16 cơ sở), môi trường trẻ, nhiều cơ hội thăng tiến.

Được cung cấp đầy đủ tài nguyên, ngân sách hỗ trợ triển khai công việc.

Được hưởng các chính sách bảo hiểm theo quy định công ty.

Được đào tạo kiến thức chuyên môn về MKT.

Cơ hội được kết nối, mở rộng mối quan hệ, làm việc cùng nhiều đối tác lớn: Vin Group, Grab, Be Việt Nam,...

Văn phòng xịn xò: máy matxa, nghỉ ngơi sô-pha tủ lạnh đủ đồ ăn, đồ uống.

Hỗ trợ ăn trưa tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH 1986 Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin