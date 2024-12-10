Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH LIÊN DANH VIỆT - ĐỨC SATOS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Văn Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, quản lý nội dung trên Fanpage, Website, Tiktok,...Có kinh nghiệm làm FB hoặc Tiktok là một lợi thế.

Làm các video tiktok về sản phẩm của công ty

Lên các bài viết chuẩn Seo cho website của công ty (không biết được hướng dẫn)

Phối hợp với marketing team để lên kế hoạch content chi tiết cho Fanpage của công ty

Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho các chiến dịch Marketing.

Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết viết content chuẩn SEO phục vụ web, page..

Biết các phần mềm chỉnh sửa ảnh, chỉnh sửa video

Biết về Content Create.

Kĩ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập

Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại Học

Có kinh nghiệm >1 năm là một lợi thế

Chăm chỉ, sáng tạo, cầu tiến và ham học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DANH VIỆT - ĐỨC SATOS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận, tùy thuộc khả năng và kinh nghiệm

Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định

Được Thưởng các ngày Lễ, Tết

Được đào tạo nâng cao năng lực & tư duy, hướng dẫn trực tiếp từ quản lý

Môi trường thân thiện, năng động, hòa đồng, chuyên nghiệp

Nghỉ phép 12 ngày / năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DANH VIỆT - ĐỨC SATOS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin