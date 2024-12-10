Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH LIÊN DANH VIỆT - ĐỨC SATOS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DANH VIỆT - ĐỨC SATOS
- Hà Nội: KĐT Văn Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng, quản lý nội dung trên Fanpage, Website, Tiktok,...Có kinh nghiệm làm FB hoặc Tiktok là một lợi thế.
Làm các video tiktok về sản phẩm của công ty
Lên các bài viết chuẩn Seo cho website của công ty (không biết được hướng dẫn)
Phối hợp với marketing team để lên kế hoạch content chi tiết cho Fanpage của công ty
Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho các chiến dịch Marketing.
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết các phần mềm chỉnh sửa ảnh, chỉnh sửa video
Biết về Content Create.
Kĩ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập
Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại Học
Có kinh nghiệm >1 năm là một lợi thế
Chăm chỉ, sáng tạo, cầu tiến và ham học hỏi
Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DANH VIỆT - ĐỨC SATOS Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định
Được Thưởng các ngày Lễ, Tết
Được đào tạo nâng cao năng lực & tư duy, hướng dẫn trực tiếp từ quản lý
Môi trường thân thiện, năng động, hòa đồng, chuyên nghiệp
Nghỉ phép 12 ngày / năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DANH VIỆT - ĐỨC SATOS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
